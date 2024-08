Ranking MMA Pound-for-Pound: Dricus du Plessis é um dos 5 melhores lutadores do mundo após o UFC 305?

Bem-vindos à mais recente atualização do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todo mês nosso estimado painel analisa o que há de melhor para responder a uma pergunta: Quem são os melhores lutadores de MMA do mundo, tanto masculinos quanto femininos?

Vamos dar uma olhada em como as coisas estão depois de uma semana memorável em Perth para UFC 305.

Luta de MMA

Raramente é bonito, mas Dricus du Plessis aparentemente não pode ser parado.

O atual campeão dos médios do UFC mais uma vez demonstrou sua marca única de gameridade sobrenatural ao despachar Israel Adesanya com uma finalização no quarto round para marcar a primeira defesa bem-sucedida de seu cinturão no UFC 305. Du Plessis agora está com 8-0 sob o guarda-chuva do UFC e possui vitórias ferozes por nocaute sobre os dois pesos médios mais celebrados desta era, os ex-campeões Adesanya e Robert Whittaker. É uma corrida notável para um lutador que continua a confundir a cada momento, e a última de sábado deu início a um debate vespeiro dentro do comitê de classificação interna do MMA Fighting.

Enquanto cinco dos nossos sete painelistas decidiram que finalmente é hora de dar ao sul-africano o que lhe é devido, colocando-o em qualquer lugar do nº 3 ao nº 7 no mundo em suas cédulas libra por libra, dois painelistas simplesmente dobraram suas crenças de que du Plessis está sendo superestimado pelo ecossistema mais amplo do MMA, ambos o colocando em uma classificação libra por libra nº 14. Como você pode imaginar, nossos canais internos do Slack ficaram um pouco acalorados com isso.

O resultado total do debate acaba levando du Plessis para a sexta posição no mundo, sem dúvida um ar rarefeito, enquanto Adesanya cai do ranking peso por peso do MMA Fighting pela primeira vez desde sua criação em 2021.

Olhando para o futuro, todos os olhos agora se voltam para 14 de setembro, quando o UFC finalmente revela um show que Dana White chamou de “o maior evento esportivo ao vivo de todos os tempos” com seu evento único no Sphere em Las Vegas para o UFC 306. Sean O’Malley defende não apenas seu título peso galo do UFC, mas também sua posição número 12 no ranking quando ele enfrenta o número 20 Merab Dvalishvili no topo de um card que está sendo comercializado como uma “carta de amor” aos esportes de combate mexicanos no Dia da Independência do México.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Saber. 8 Dricus du Plessis derrotou. Saber. 17 Ciência de Israel

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 12 Sean O’Malley vs. No. 20 Merab Dvalishvili (UFC 306, 14 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Israel Adesanya (3), Patricio Pitbull (3), Anatoly Malykhin (2), Khamzat Chimaev (1), Kamaru Usman (1), AJ McKee (1), Johnny Eblen (1), Justin Gaethje (1), Kyoji Horiguchi (1) Usman Nurmagomedov (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): Não. 17Israel Adesanya

Luta de MMA

Taila Santos está a uma vitória de US$ 1 milhão.

A desafiante ao título do UFC continua perfeita desde que deixou sua antiga casa para competir por um prêmio de sete dígitos na temporada de peso-mosca feminino da PFL de 2024. No início deste mês, Santos avançou para as finais da temporada com uma vitória por decisão sobre a também residente peso por peso Liz Carmouche na PFL 7. A brasileira agora enfrenta o talento local invicto Dakota Ditcheva com US$ 1 milhão em jogo na final de 2024 no final deste ano.

Além de chegar a 3-0 no PFL, Santos também saltou para a 15ª posição no ranking após sua última vitória sobre Carmouche, levando a campeã do Bellator para a 16ª posição.

Quanto ao que vem a seguir, assim como no masculino, o ranking peso por peso feminino terá muitas apostas até 14 de setembro, quando a número 2 Alexa Grasso e a número 3 Valentina Shevchenko se enfrentarão em uma tão esperada luta de trilogia pelo título peso-mosca do UFC no UFC 306.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 17 Taila Santos def. No. 14 Liz Carmouche

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 2 Alexa Grasso vs. No. 3 Valentina Shevchenko (UFC 306, 14 de setembro), No. 14 Jessica Andrade vs. Natalia Silva (UFC Vegas 97, 7 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Maycee Barber (5), Natalia Silva (2), Mayra Bueno Silva (1), Marina Rodriguez (1), Irene Aldana (1), Ketlen Vieira (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): N / D

Por fim, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de sete pessoas é composto pelos membros da equipe do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Damon Martin e Jed Meshew.

Atualizações nos rankings serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos dos rankings se não competirem dentro de 18 meses de sua luta mais recente.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos levado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido do que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra sempre será inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém como Sean Strickland deveria ser classificado acima de alguém como Charles Oliveiranão há uma resposta certa. Em outras palavras: Não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Perguntas? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.