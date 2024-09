Raphinha: Vitória do Barcelona por 7 a 0 mostra que não precisamos de contratações

Raphinha diz que o Barcelona mostrou que não precisa de novas contratações depois de marcar três gols na vitória por 7 a 0 sobre o Real Valladolid no sábado, no Estádio Olímpico.

O Barça contratou Dani Olmo e Pau Víctor no início deste verão, mas a janela de transferências fechou na sexta-feira sem mais nenhuma contratação, apesar das ligações com vários jogadores, incluindo o ponta do Athletic Club, Nico Williams, que joga na posição de Raphinha na esquerda.

“O jogo de hoje mostrou que não há necessidade de novos jogadores”, disse Raphinha aos repórteres depois que o Barça conseguiu a quarta vitória em quatro jogos sob o comando do novo técnico Hansi Flick na LaLiga nesta temporada.

“Estamos em boa forma. O time está dando tudo de si nos jogos e nos treinos. O resultado de hoje mostra que o que estamos trabalhando está dando certo.”

Raphinha abriu o placar contra o Valladolid aos 20 minutos com uma finalização bem executada após controlar um belo passe longo do zagueiro Pau Cubarsí.

Robert Lewandowski e Jules Koundé fizeram 3 a 0 antes do intervalo, com Raphinha completando seu hat trick no segundo tempo, antes de gols tardios de Olmo e Ferran Torres selarem a goleada.

“Não sei se foi minha melhor atuação, mas certamente foi uma delas”, disse o brasileiro sobre sua exibição, que também incluiu uma assistência para o gol tardio de Torres.

“Estou muito feliz. É meu primeiro hat trick. Estou feliz em ajudar o time a vencer. Sinto-me bem. Tenho trabalhado duro desde que voltei das férias.

“Eu sabia que esta seria uma temporada muito importante para mim e quero dar o meu melhor para ajudar meus companheiros de equipe.”

O técnico do Barça, Flick, disse que espera que este seja o primeiro de muitos hat-tricks de Raphinha, ao mesmo tempo em que elogiou a fluidez do seu ataque.

“Eu penso [Raphinha] tem a qualidade para fazer isso frequentemente”, disse Flick em uma entrevista coletiva. “Ele teve uma ótima performance. Acho que ele se sente um pouco mais livre em campo agora.

“Para nós, é importante que se ele se mova para outro espaço, outro jogador tenha a responsabilidade de ir para o espaço que ele normalmente está. Nós fazemos muitas coisas muito boas. Rapha é um dos jogadores nas últimas quatro partidas que foi realmente fantástico.”

A vitória deu continuidade ao início perfeito de Flick como técnico do Barça, após substituir Xavi Hernández no início deste verão, após vitórias contra Valencia, Athletic Club e Rayo Vallecano.

O Blaugrana é o único time da LaLiga com um histórico de 100% de vitórias, mas Flick sabe que as coisas podem mudar rapidamente rumo à primeira pausa internacional da temporada.

“O melhor foi que o time jogou desde o começo como queríamos, isso foi muito bom”, acrescentou o alemão. “Dissemos que tínhamos que estar 100% desde o apito do árbitro e fomos ótimos, criando chances desde o começo e pressionando.

“Quando você sente o apoio dos fãs no estádio, a atmosfera, eles conseguem sentir que houve algo especial hoje em campo.

“O time tem essa fome, depois de cada gol, de ir atrás do próximo. E a intensidade não caiu depois de 85, 90 minutos. É bom. É também o que deixa os torcedores orgulhosos.

“Isso me deixa orgulhoso, mas é apenas a quarta partida. Sei que pode mudar muito rápido, a temporada é muito longa, mas é claro que é bom porque os fãs estão felizes.

“É isso que queremos fazer com nosso trabalho, mas temos um longo caminho até o fim da temporada. Queremos tentar fazer cada partida melhor.”