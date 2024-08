Rapper BeatKing sofre embolia pulmonar fatal, morto aos 39 anos

Um representante do rapper nos disse… BeatKing faleceu em um hospital de Houston na quinta-feira após sofrer uma embolia pulmonar. Disseram-nos que o rapper estava fazendo uma aquisição matinal na estação Urban One/Radio One, quando desmaiou e foi levado às pressas para um hospital próximo.

Ele faleceu naquele mesmo dia com suas 2 filhas ao seu lado.

O representante da BeatKing abordou ainda mais a morte do artista com uma homenagem comovente na noite de quinta-feira, lembrando seu cliente como “a melhor parte do clube em mais de uma década”.