Rapper TI é preso em caso de identidade equivocada no aeroporto ATL

Rapper TI foi preso supostamente por engano de identidade, algemado na noite de domingo, 6 de agosto, no aeroporto Hartsfield-Jackson de Atlanta.

O mandado teria sido emitido para outro homem chamado Clifford Harris – mesmo nome do nome verdadeiro de TI – procurado em Baltimore, Condado de Baltimore, Maryland.

TI foi levado do aeroporto para a prisão do condado de Clayton. Como o mandado foi emitido fora do estado, a prisão desencadeou uma audiência de extradição automática.