Rastreador de acordos da NFL 2024: atualizações de contrato e campo de treinamento

Com a temporada se aproximando rapidamente, a maior parte do burburinho é sobre os jogadores se preparando para a Semana 1. Mas não é tão simples assim para vários destaques.

O início dos campos de treinamento levou as situações contratuais a um ponto crítico, resultando em jogadores ficando longe do acampamento ou, nos últimos anos, se apresentando ao acampamento para evitar multas, mas evitando os treinos até que suas situações financeiras sejam resolvidas. É isso que estamos rastreando, já que vários jogadores de renome estão limitando sua participação nos treinos, não praticando nada ou não se apresentando e se sujeitando a multas diárias que não serão reembolsadas.

Aqui está uma olhada em 10 jogadores que estavam no limbo no início do training camp, junto com atualizações de nossos escritores da NFL Nation. Algumas situações foram resolvidas, já que Tua Tagovailoa conseguiu seu acordo com os Dolphins, Jordan Love rapidamente seguiu para os Packers e Tristan Wirfs quebrou o banco para os Buccaneers. CeeDee Lamb foi o último a lucrar, concordando com uma extensão de quatro anos com os Cowboys na segunda-feira.

Mas alguns jogadores ainda estão esperando a resolução de suas situações, incluindo dois 49ers (um que pode ser negociado). Um jogador abaixo foi negociado, já que Matthew Judon foi negociado pelos Patriots para os Falcons para concluir uma dramática saga de training camp.

Status: Foi clinicamente liberado para participar, mas não exerceu a profissão

Talvez na reviravolta mais contenciosa até agora na saga 49ers/Aiyuk em andamento, o técnico Kyle Shanahan e o gerente geral John Lynch disseram na quarta-feira que esperavam que Aiyuk treinasse depois que ele tivesse sido liberado clinicamente dos problemas no pescoço e nas costas que ele relatou no início do acampamento. Aiyuk não participou, o que o deixa aberto à disciplina do time, até e incluindo multas e suspensão por conduta prejudicial ao time. Em essência, os Niners removeram a capacidade de Aiyuk de “se segurar”, onde ele poderia comparecer às reuniões e não treinar sem medo de repercussões. Isso coloca a bola de volta na quadra de Aiyuk para decidir qual é o próximo passo, enquanto ele e os 49ers continuam buscando uma resolução com o início da temporada regular se aproximando rapidamente. — Nick Wagoner, repórter do 49ers

Atualizado em 28 de agosto

Status: Reportado ao acampamento, não praticando, não apareceu para treinar na terça-feira

O conflito entre Chase e os Bengals aumentou. Ele não estava presente no último treino em casa dos Bengals antes do segundo jogo da pré-temporada. Embora Chase não estivesse participando enquanto aguardava uma extensão de contrato, ele estava presente e engajado durante os treinos.

Durante a espera de Chase, o técnico do Bengals, Zac Taylor, manteve que as coisas em relação a Chase estavam indo conforme o planejado. Após o treino de terça-feira, Taylor indicou que a situação permanecerá fluida.

“Vamos viver um dia de cada vez”, disse Taylor.

Anteriormente, Chase foi muito aberto sobre esperar que Justin Jefferson, seu antigo companheiro de equipe na LSU, fizesse sua extensão antes de buscar totalmente uma por conta própria. Em junho, Jefferson fez história ao assinar um contrato de quatro anos no valor de US$ 140 milhões, incluindo US$ 110 milhões garantidos, que foram ambos os maiores totais já dados a um não quarterback.

Em julho, o presidente da equipe Mike Brown indicou que um acordo com Chase antes do início da temporada era improvável. Agora, a questão será se Chase está disposto a pular jogos para aumentar suas chances de conseguir sua extensão. — Ben Baby, repórter do Bengals

Atualizado em 13 de agosto

Status: Reportado ao acampamento dos Patriots, ficou de fora dos dois primeiros treinos com proteção, negociado com os Falcons

Incapazes de chegar a um acordo com Judon, o New England Patriots equilibrou considerações de curto e longo prazo ao negociá-lo com os Falcons por uma escolha de terceira rodada. Perder seu melhor pass rusher é um golpe decisivo para uma unidade que é a força de um time em reconstrução, mas ganhar uma escolha de terceira rodada para um jogador que era um agente livre após a temporada — e dificilmente retornará — tem valor para um clube que precisa de uma infusão de talentos. Keion White, a segunda escolha de rodada do New England em 2023, é um candidato principal para ver seu papel se expandir na ausência de Judon, oposto ao robusto edge setter Anfernee Jennings. — Mike Reiss, repórter dos Patriots

Atualizado em 14 de agosto

Status: Reportado ao acampamento, está praticando totalmente

Kamara participou de todos os aspectos do treino na quarta-feira, incluindo exercícios 11 contra 11, durante os quais ele pegou um passe do quarterback do Saints, Derek Carr. Kamara disse que não planeja resistir, mesmo expressando decepção pelo fato de as negociações não terem progredido em um novo contrato. Ele explicou seu raciocínio por trás de deixar o minicamp mais cedo e disse que fez isso depois que nenhuma conversa significativa ocorreu sobre seu contrato nesta primavera.

Ele também queria esclarecer o que estava buscando e que buscava segurança a longo prazo.

“Eu já disse isso antes: quero ser um Saint. Quero me aposentar aqui”, disse Kamara. “Só para eu bater o recorde, não estou pedindo nada louco. Não estou pedindo nada do tipo, ‘Meu Deus, não podemos fazer isso’. Bem, essa é minha percepção disso. Seja qual for a percepção lá em cima, com quem quer que tome essas decisões, é obviamente diferente da minha percepção. Então, nós apenas seguimos em frente. Tenho que fazer o que faço e focar no que tenho que fazer.” — Katherine Terrell, repórter do Saints

Atualizado em 24 de julho

Status: Acordado com uma extensão de contrato

Lamb agora tem contrato até 2028 com sua extensão de contrato de quatro anos e US$ 136 milhões. Embora ambos os lados possam ter preferido que isso fosse feito antes para que ele pudesse participar de alguma parte do training camp, ele estará disponível para a Semana 1 contra o Cleveland Browns, que é o que mais importa. Lamb liderou a NFL em recepções na temporada passada e estabeleceu um recorde de equipe para jardas em uma temporada (1.749), então tê-lo disponível dá aos Cowboys uma chance para outra temporada de sucesso ofensivamente. Ele é o melhor criador de jogadas do quarterback Dak Prescott.

Agora que esse acordo está completo, o próximo alvo será Prescott. Houve conversas durante o verão e Prescott disse recentemente que eles estão indo na direção certa. Com Lamb agora sob contrato até 2028, os Cowboys podem colocar toda a sua atenção em estender seu quarterback. — Todd Archer, repórter dos Cowboys

Atualizado em 26 de agosto

Status: Acordado com uma extensão de quatro anos e US$ 220 milhões

Love fechou seu acordo a tempo de se juntar aos Packers para seu primeiro treino de full-pads do acampamento no sábado. No total, ele perdeu apenas quatro treinos, embora tenha comparecido a todos eles. Embora ainda não se saiba se ele pode igualar o sucesso de seus antecessores Aaron Rodgers e Brett Favre, isso garante que os Packers terão mais alguns anos de estabilidade na posição mais importante. — Rob Demovsky, repórter dos Packers

Atualizado em 26 de julho

Status: Mantendo-se fora do acampamento, solicitando uma troca

No 21º dia de espera, Reddick solicitou oficialmente uma troca com os Jets, que responderam com uma declaração contundente dizendo que não o negociariam.

É oficial: as luvas estão fora.

Este é um dos holdouts mais bizarros da memória recente, simplesmente porque ambos os lados assinaram uma troca no final de março. Lembre-se, Reddick solicitou uma troca dos Eagles porque ele estava insatisfeito com seu contrato e eles se recusaram a estender seu acordo. Os Jets entraram em cena, recebendo permissão para falar com Reddick. Os Jets tinham a impressão de que Reddick jogaria sob seu acordo existente, disseram fontes, então eles executaram a troca enviando uma escolha condicional de terceira rodada de 2026 para os Eagles pelo duas vezes Pro Bowler.

O acampamento de Reddick não compartilhou seu lado da história, mas presumivelmente não está feliz com a forma como as coisas aconteceram. Ele acredita que superou seu contrato e quer receber um acordo compatível com os principais edge rushers. Ele está no último ano de um contrato de três anos e US$ 45 milhões.

Ambos os lados parecem entrincheirados em suas posições. O impasse continua. — Rich Cimini, repórter dos Jets

Atualizado em 12 de agosto

Status: Acordado com extensão de contrato

Os Dolphins e Tagovailoa concordaram com uma extensão de quatro anos no valor de $ 212,4 milhões, tornando-o o terceiro quarterback mais bem pago da NFL em termos de valor médio anual. Após dois dias de participação mínima nos treinos, sua nova extensão permite que ele volte ao campo com seus companheiros de equipe e desenvolva um ataque que liderou a NFL em jardas por jogo na temporada passada.

É o exemplo mais recente dos Dolphins cuidando de seus talentos locais, após assinar uma extensão com o wide receiver Jaylen Waddle neste verão e assinar uma extensão com o offensive tackle Austin Jackson durante a temporada de 2023. O próximo passo é o safety Jevon Holland, que tem falado abertamente sobre seu desejo por um novo contrato. — Marcel Louis-Jacques, repórter dos Dolphins

Atualizado em 26 de julho

Status: Na lista de reserva/não reportado

A resistência de Williams continua, já que ele e os 49ers ainda não chegaram a um acordo sobre um contrato reformulado que inclua garantias significativas e eleve Williams de volta ao topo do mercado de tackles ofensivos. Shanahan e Lynch continuam otimistas de que algo será feito com Williams em breve, mas, por enquanto, o tackle estrela nem está na lista. San Francisco o manteve na lista de reserva/não relatou terça-feira, já que ele continua a acumular multas por resistência. “Sinto que quando dois lados querem fechar um acordo, geralmente acontece”, disse Shanahan. — Carroceiro

Atualizado em 28 de agosto

Status: Aprovada a extensão, participará integralmente da prática

Wirfs se junta ao wide receiver Mike Evans, ao quarterback Baker Mayfield, ao linebacker Lavonte David e ao safety Antoine Winfield Jr. como jogadores internos que os Bucs estenderam nesta offseason, com quatro desses cinco jogadores locais. Winfield e Wirfs conseguiram acordos recordes para seus grupos de posição, já que Wirfs agora é o jogador de linha ofensiva mais bem pago e Winfield o defensor mais bem pago. Isso não é pouca coisa, considerando que os Bucs jogaram com mais de US$ 80 milhões em dinheiro morto na temporada passada. Mas isso mantém o núcleo do elenco dos Bucs intacto e na disputa pelos próximos anos.

“Acho que temos muitos caras que se importam”, disse Wirfs. “Os caras adoram ir lá competir e é disso que vai precisar — nós competindo todos os dias, saindo com atenção aos detalhes, tentando melhorar e nos empurrando para fazer o melhor que podemos ser. O Super Bowl é obviamente o objetivo. Acho que esse é o objetivo de todos. Apenas fazer o que for preciso para voltar lá e levantar aquele troféu. É uma sensação muito boa. Então você tem que fazer de novo.” — Jenna Laine, repórter dos Buccaneers

Atualizado em 1º de agosto