RB da Geórgia Roderick Robinson lesionado; nenhuma palavra sobre Trevor Etienne

O técnico da Geórgia, Kirby Smart, não está pronto para dizer se o transferido da Flórida, Trevor Etienne, estará disponível para jogar na estreia no sábado contra o número 14 Clemson, mas os Bulldogs número 1 sabem que provavelmente não terão pelo menos um de seus principais running backs.

Smart confirmou na segunda-feira que o tailback Roderick Robinson II passou recentemente por uma cirurgia para reparar uma lesão no dedo do pé. Enquanto Smart disse que Robinson provavelmente ficaria “semana a semana”, ele não deve jogar contra os Tigers no sábado no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta (12:00 ET, ABC).

Robinson, um estudante do segundo ano de San Diego, é o principal corredor dos Bulldogs, com 196 jardas e dois touchdowns em 2023. Os Bulldogs perderam seus principais corredores da temporada passada, Daijun Edwards e Kendall Milton.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Etienne foi preso em 24 de março sob acusações de DUI, direção imprudente e três outras contravenções. Em um acordo de confissão de culpa em julho, os promotores retiraram a acusação de DUI, pois Etienne se declarou culpado de acusações de direção imprudente e de posse de álcool por menor de idade, falha em manter a faixa e violação de película de vidro.

Etienne recebeu 12 meses de liberdade condicional. Ele foi multado em $852 e ordenado a completar uma avaliação de abuso de substâncias, 40 horas de serviço comunitário e um programa de redução de risco de álcool.

De acordo com a política do departamento atlético da Geórgia, Etienne teria perdido 10% da temporada dos Bulldogs — pelo menos um jogo — se tivesse sido considerado culpado de DUI. Não está claro se o acordo de confissão de culpa muda isso.

“Eu realmente não falo sobre todas as outras coisas, com relação às suspensões de nenhum dos nossos jogadores”, disse Smart na segunda-feira.

Se Etienne não estiver disponível para jogar contra os Tigers, o calouro Branson Robinson provavelmente seria o melhor tailback da Geórgia. Ele perdeu toda a temporada de 2023 enquanto se recuperava de uma ruptura do tendão patelar. Robinson, o melhor prospecto de running back da ESPN na classe de 2022, treinou no acampamento de pré-temporada sem limitações, disse Smart.

Robinson, de Canton, Mississippi, correu por 330 jardas com três touchdowns como calouro em 2022.

“Essa é uma lesão extenuante para passar e trabalhar todo o caminho de volta ao ponto em que ele não conseguiu passar por toda a primavera”, disse Smart. “Este acampamento de outono foi grande para ele em termos de confiança. Ele ganhou confiança por meio de equipes especiais. Ele ganhou confiança por meio de repetições. Mas ele tinha um bom corpo de trabalho antes, então não era como se ele não tivesse tido todo aquele ano de calouro em que ele fez muitas repetições naquela temporada de 2022.”

O novato Cash Jones e o calouro Nate Frazier, que chamou a atenção na pré-temporada, devem ter chances contra Clemson, principalmente se Etienne não jogar.

“Quer dizer, na Geórgia não gostamos de dizer, ‘OK, vamos começar tudo de novo'”, disse Smart. “Há esses caras que estiveram em nosso programa que têm pegado acrobacias, blitzes que nossa defesa executa. Fazemos walkthroughs de dois pontos onde eles estão pegando coisas. Há muitos caras que tiveram muitos representantes fazendo essas coisas que, esperançosamente, terão um ótimo jogo no sábado.”