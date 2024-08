RB do Arkansas Rodney Hill culpa ‘mau agente’ por deixar FSU

O ex-running back do Florida State, Rodney Hill, culpa um “mau agente” por seu caminho tortuoso pelo portal de transferência para o Arkansas.

Hill, que atuou como running back número 3 dos Seminoles e trabalhou em devoluções de chutes na temporada passada, disse à mídia do Arkansas na sexta-feira que foi forçado a deixar o Florida State depois que os treinadores de lá descobriram que um agente estava entrando em contato com outros times para avaliar o interesse em Hill antes que ele entrasse no portal de transferência.

Hill disse que seus pais contrataram o agente, que então enviou mensagens de texto para treinadores de outros programas se passando por Hill.

“Quando o assunto voltou ao treinador principal, tive que deixar a Florida State”, disse Hill ao Fort Smith Southwest Times Record.

Uma fonte do estado da Flórida confirmou os detalhes básicos do relato de Hill, mas não soube dizer se havia circunstâncias atenuantes adicionais em torno de sua saída.

Hill teve 50 corridas para 334 jardas, dois touchdowns corridos e cinco recepções para 83 jardas em duas temporadas na Florida State depois de chegar em 2022 como um recruta quatro estrelas (nº 235 no ESPN300) vindo de Statesboro, Geórgia.

Depois de deixar o Florida State em dezembro, Hill se comprometeu com a Florida A&M, depois se desvinculou depois que o técnico principal do Rattlers, Willie Simmons, saiu para se tornar o técnico de running backs na Duke. Hill então se comprometeu com Miami, se desvinculou mais uma vez e retornou à Florida A&M, onde disse que fez aulas e treinou com o time antes de entrar no portal de transferência novamente.

“Naquele momento em que tive que sair, eu não estava tentando sair, eu não queria sair, então eu simplesmente tive que sair, e o portal estava se fechando”, disse Hill. “A Florida A&M ficava ao lado [in Tallahassee, Florida]então eu tive que ir lá por um mês, encontrar um novo lugar.”

Hill acabou indo para o Arkansas, onde ele deve fazer parte de uma rotação de running backs em uma função semelhante à que ele usa no Florida State.

Hill disse que agora tem um novo agente, Joe Hernandez, da Just Win Management, mas ele acha que sua história deve servir de alerta para jogadores mais jovens que estão considerando contratar seus próprios representantes para que tenham um papel mais ativo no processo e sejam mais cuidadosos em suas práticas de contratação.

“Da minha perspectiva, eu sei que são seus pais e coisas assim, mas às vezes você tem que lidar com isso sozinho”, disse Hill. “Às vezes, como com meus pais, eu sei que eles estavam tentando fazer a melhor coisa para mim, mas às vezes você tem que assumir isso sozinho e fazer você mesmo. Mas para outras crianças, eu diria que você não precisa ter um agente agora. Apenas espere.”