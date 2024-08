RB do Texas CJ Baxter passará por cirurgia no joelho no final da temporada

O running back do Texas, CJ Baxter, sofreu uma lesão no joelho durante o treino de terça-feira e precisará de uma cirurgia no final da temporada, anunciou a escola na quarta-feira.

Uma ressonância magnética revelou que Baxter machucou os ligamentos colaterais lateral e posterior (LCL e PCL), disseram fontes a Pete Thamel, da ESPN.

Baxter, o recruta número 30 geral no ESPN 300 de 2023, era esperado para ser um grande contribuidor para o Texas nesta temporada. No ano passado, Baxter se tornou o primeiro verdadeiro calouro a começar uma abertura de temporada para os Longhorns desde Ricky Williams em 1995, antes de deixar o jogo Rice com uma lesão na costela após cinco corridas para 38 jardas.

Jonathon Brooks se estabeleceu como titular depois, correndo por 1.139 jardas e 10 TDs antes de uma lesão no joelho contra TCU encerrar sua temporada. Baxter começou o próximo jogo contra Iowa State, correndo por 117 jardas em 20 corridas para seu único jogo de 100 jardas na carreira no Texas, terminando a temporada com 659 jardas e cinco touchdowns enquanto o Texas venceu o Big 12 e conseguiu uma vaga no Sugar Bowl na semifinal do College Football Playoff.

Embora a perda de Baxter seja grande, os Longhorns têm profundidade em running backs. Esperava-se que Baxter e Jaydon Blue compartilhassem as corridas, e ambos foram nomeados esta semana para a lista de observação do Prêmio Doak Walker, que homenageia o melhor running back do país.

Blue, com 1,83 m e 100 kg, participou de 23 jogos no Texas, incluindo todos os 14 da temporada passada, quando os Longhorns terminaram com 12-2, venceram o Big 12 e chegaram ao College Football Playoff.

Baxter e Blue dividiram a carga após a lesão de Brooks, com Blue correndo por 398 jardas e três TDs na temporada passada, incluindo 10 corridas para 121 jardas e um TD contra o Texas Tech, e quatro recepções para 45 jardas na derrota da semifinal do CFP para Washington, onde ele também retornou três kickoffs para 80 jardas.

Atrás de Blue, o running back do segundo ano Tre Wisner jogou em todas as 14 partidas da temporada passada em times especiais.

O técnico do Texas, Steve Sarkisian, disse na segunda-feira que o calouro Jerrick Gibson, que foi classificado como o segundo melhor running back nacionalmente e o 59º melhor prospecto geral no ESPN 300 de 2024, o impressionou em seus primeiros resultados.

O Texas abre sua primeira temporada como membro da SEC em 31 de agosto, em casa, contra o Colorado State.

O Orangebloods foi o primeiro a relatar a notícia.