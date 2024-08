RB Kyren Williams retornará punts para Los Angeles Rams

LOS ANGELES — O running back do Los Angeles Rams, Kyren Williams, retornará os punts nesta temporada, disse o técnico Sean McVay na terça-feira.

“É outra oportunidade para ele conseguir toques e impactar o jogo”, disse McVay. “E você se sente confortável com isso por causa da confiança em Blake Corum e Ronnie Rivers, que podem substituí-lo se necessário.”

Na temporada passada, Williams teve uma média de quase 22 toques por jogo e ficou em terceiro lugar na NFL em corridas, apesar de ter jogado em apenas 12 jogos. Williams perdeu quatro jogos por causa de uma torção no tornozelo no meio da temporada e um quinto para descansar depois que os Rams garantiram uma vaga nos playoffs.

Os Rams recrutaram Corum na terceira rodada do draft de abril em um esforço para tirar um pouco da carga de Williams. Na noite do draft, McVay disse que achava que havia “muitas similaridades” entre os dois running backs.

Williams jogou em 22 jogos em sua carreira, perdendo tempo em sua temporada de novato por causa de uma torção no tornozelo. Ele também quebrou a mão na derrota do playoff dos Rams para o Detroit Lions, exigindo cirurgia de offseason, e perdeu a maior parte do programa de offseason dos Rams após precisar limpar algo de uma cirurgia anterior no pé.

Na temporada passada, Williams correu por 1.144 jardas e 12 touchdowns em 228 corridas. Ele também teve 32 recepções e três touchdowns.