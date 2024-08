RB Leipzig 3-2 Leverkusen (31 de agosto de 2024) Análise do jogo

A sequência invicta de 35 jogos do Bayer Leverkusen na Bundesliga terminou no sábado, quando o visitante RB Leipzig recuperou de uma desvantagem de dois gols e conseguiu uma vitória por 3 a 2, auxiliado por dois gols de Loïs Openda.

O campeão Leverkusen dominou desde o início e Jeremie Frimpong abriu o placar aos 38 minutos com um chute rasteiro de curta distância antes de Alejandro Grimaldo dobrar a vantagem pouco antes do intervalo.

No entanto, o Leipzig descontou com o meio-campista Kevin Kampl nos acréscimos do primeiro tempo, e Openda empatou aos 57 minutos antes de disparar um chute indefensável de longe, que não deu chance ao goleiro do Leverkusen, Matej Kovar.

O jogo foi interrompido devido a uma penalidade máxima para o Leverkusen, mas o árbitro decidiu que a entrada de Castello Lukeba em Patrik Schick não merecia pênalti após consultar o VAR.

O Leipzig é o primeiro time a vencer o Leverkusen na Bundesliga em 462 dias, desde que o VfL Bochum fez isso por 3 a 0 no último dia da temporada 2022-23.

O time de Xabi Alonso estava a um resultado de igualar a marca de 36 jogos invictos do Hamburgo na temporada 1982-83.

É a segunda maior sequência da história, depois do recorde de 53 do Bayern de Munique sob o comando de Pep Guardiola, de 2012 a 2014.

O Leipzig subiu para o topo da tabela com seis pontos, enquanto o Leverkusen está em nono com três.

Frimpong abriu o placar depois que Jonathan Tah fez um passe longo e o zagueiro colocou a bola na rede, no primeiro poste.

Grimaldo marcou de primeira e Victor Boniface perdeu uma excelente chance de fazer 3 a 0 após escanteio nos acréscimos do primeiro tempo.

Mas o Leipzig ganhou confiança depois que Kampl marcou de cabeça e Openda empatou antes da marca de uma hora após um longo passe de Benjamin Sesko, que acertou Tapsoba para encontrar a rede novamente aos 80 minutos.

O Leipzig, que venceu o Bochum por 1 a 0 em casa na estreia da temporada, estendeu sua sequência invicta para 13 jogos, desde fevereiro.