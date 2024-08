Real Madrid abandonará campo por racismo – Vinícius

Vinícius Júnior disse que ele e seus companheiros do Real Madrid estão preparados para deixar o campo se ele enfrentar mais insultos racistas de torcedores na LaLiga nesta temporada.

O brasileiro foi alvo de torcedores da oposição em diversas ocasiões, inclusive no Estádio Mestalla, em Valência, em maio de 2023.

Esse incidente acabou levando três torcedores à prisão no início deste ano, no que a LaLiga disse ter sido o primeiro veredito de culpa desse tipo na Espanha.

No entanto, Vinícius também sofreu abusos racistas no Barcelona, ​​Mallorca, Real Valladolid, Pamplona e Sevilla, bem como em clássicos com o rival do Madrid, o Atlético de Madrid.

Em entrevista à CNN publicada na quarta-feira, Vinícius disse que ele e a equipe agiriam de forma diferente se enfrentassem outra situação como a de Valência, quando o jogo foi temporariamente suspenso após ele identificar torcedores na torcida que o insultaram.

Vinícius Júnior criticou pessoas nas arquibancadas por insultos racistas em maio de 2023. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

“No clube, falamos mais sobre isso”, disse Vinícius. “Não só eu, mas todos [the] Os jogadores disseram que se isso acontecer, na próxima vez todos terão que deixar o campo, para que todas aquelas pessoas que nos insultaram tenham que pagar uma penalidade muito maior.

“No caso do que aconteceu em Valência, depois do jogo — depois que pensamos sobre isso — todos disseram que a coisa certa a fazer era sair do campo, mas como você está lá defendendo um time, sabemos que nem todos no estádio são racistas e estavam lá apenas para assistir ao jogo.

“É sempre muito difícil terminar um jogo, mas com tudo o que está acontecendo, que cada vez piora, precisamos sair de campo para que as coisas mudem o mais rápido possível.”

A LaLiga reúne evidências de abusos racistas e as repassa aos promotores locais de crimes de ódio, que em diversas ocasiões decidiram não apresentar queixa.

A liga pediu ao governo espanhol que mudasse a lei para permitir que punisse os perpetradores diretamente; também elogiou a decisão de Valência por enviar “uma mensagem clara às pessoas que vão a um estádio de futebol para proferir insultos”.

“Hoje já vejo e sinto a diferença na Espanha”, disse Vinícius na quarta-feira. “Hoje — talvez [some fans] ainda são racistas — mas hoje em dia têm medo de se expressar no campo de futebol e em lugares onde há muitas câmeras.

“E com isso vamos diminuindo o racismo, aos poucos. Claro que não vamos conseguir acabar com ele, mas já estou feliz de poder mudar a mentalidade da Espanha.”