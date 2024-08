Real ou não: Canelo KO Berlanga? Lopez o melhor peso-pena? Último de Lomachenko?

O campeão peso-pena da IBF, Luis Alberto Lopez, defende seu cinturão contra Angelo Leo no evento principal do Top Rank na ESPN no Tingley Col iseum em Albuquerque, Novo México, no sábado (ESPN/ESPN+, 22h ET).

A última derrota de Lopez foi em maio de 2019 e ele venceu 14 lutas consecutivas desde então, incluindo vitórias impressionantes sobre Josh Warrington na Inglaterra e Michael Conlan na Irlanda do Norte. Mas ele é o melhor peso-pena do boxe?

Vasiliy Lomachenko rejeitou recentemente uma luta lucrativa contra o também campeão peso-leve Gervonta “Tank” Davis e, embora ele não tenha anunciado sua aposentadoria, veremos “Hi-Tech” no ringue novamente?

Canelo Alvarez fará sua segunda aparição no ringue este ano, mas não contra o lutador que os fãs clamaram. Em vez de David Benavidez, Canelo enfrentará Edgar Berlanga, que nunca lutou neste nível em sua curta carreira. Embora Berlanga possua um poder incrível — ele começou sua carreira com 16 KOs consecutivos no primeiro round — ele pode encontrar uma maneira de vencer, ou pelo menos ir até o fim contra Alvarez?

O ex-campeão dos pesos pesados ​​Anthony Joshua lutará por um título pela primeira vez em dois anos. Joshua enfrentará o campeão da IBF Daniel Dubois em Londres, já que “AJ” é o favorito para se tornar um tricampeão mundial (-550 por ESPN BET).

E o campeão de duas divisões Danny Garcia retorna ao ringue pela segunda vez em quase quatro anos para enfrentar o campeão dos médios da WBA, Erislandy Lara. Garcia, que ganhou cinturões em 140 e 147 libras, está subindo de peso pela chance de se tornar um campeão de três divisões, mas ele pode derrotar um Lara mais velho, mas ainda poderoso?

Mike Coppinger e Nick Parkinson respondem a essas perguntas e muito mais, tentando distinguir o que é real e o que não é.

Real ou não: Vasiliy Lomachenko se aposentará sem outra luta

jogar 1:39 Lomachenko dominante para Kambosos Jr. em 11º para ganhar o título Vasiliy Lomachenko desfere uma série de socos no corpo de George Kambosos Jr. que obriga o árbitro a interromper a luta no 11º round.

Não é real… por enquanto. Lomachenko está pensando em se aposentar, fontes disseram à ESPN, parte da razão pela qual ele recusou uma luta lucrativa com Gervonta Davis em novembro. Há também a possibilidade de Lomachenko retornar no primeiro semestre de 2025 para defender seu título de peso leve da IBF.

Afinal, Lomachenko (18-3, 12 KOs) apareceu em clima de luta no sábado em Los Angeles: ele e Shakur Stevenson tiveram que ser separados no ringue durante o card Terence Crawford-Israil Madrimov. Lomachenko foi visto dizendo a Stevenson, “Vamos lá agora mesmo.

Se isso for alguma indicação, Lomachenko lutará novamente. Talvez até contra Davis ou Stevenson, as duas maiores lutas na mesa para ele. Mas se ele nunca mais calçar as luvas, o legado de Lomachenko está garantido. Ele é um campeão de três divisões, um membro do Hall da Fama de primeira votação e um pilar da lista libra por libra nos últimos 10 anos.

Ele também não precisa lutar pelo dinheiro. Ele ganhou milhões de dólares em sua carreira e ainda reside na Ucrânia, onde é um dos atletas mais populares do país. Quer ele lute novamente ou não, ele certamente não fará isso por muito mais tempo. Ele fará 37 anos em fevereiro. — Cobre

Real ou não: Danny Garcia vence Erislandy Lara e se torna campeão de terceira divisão

Não é real. Garcia já contrariou as probabilidades antes, incluindo uma vitória chocante por nocaute sobre Amir Khan e uma vitória por decisão dominante sobre Lucas Matthysse. A primeira vitória o elevou ao escalão superior do esporte e a última consolidou esse status.

Mas a luta com Matthysse aconteceu há 11 anos, e essas duas vitórias marcantes de Garcia foram na categoria de 140 libras (ele também ganhou um título na categoria de 147 libras e subiu para 154 libras em uma vitória sobre Jose Benavidez Jr. em julho de 2022).

Garcia (37-3, 21 KOs) ainda está em busca de uma vitória que se compare a essa, e uma vitória surpreendente sobre Lara seria o ideal.

Garcia não se pareceu com o contra-atacante afiado na vitória por decisão majoritária sobre Benavidez, e ele não competiu desde então. Agora, ele vai subir outra categoria de peso (embora a luta com Lara esteja ocorrendo em um peso combinado entre 155 e 160 libras) e terá que lidar com a inatividade do ringue. A luta pelo título dos médios contra Lara em 14 de setembro será a segunda de Garcia desde dezembro de 2020, quando ele foi derrotado por Errol Spence Jr.

A escolha aqui é Lara (30-3-3, 18 KOs), que, mesmo aos 41, mostra um poder tremendo, embora contra lutadores abaixo do nível de Garcia. Lara está em uma sequência de três KOs. — Cobre

Real ou não: luta de Canelo Alvarez contra Edgar Berlanga não vai longe

Canelo Alvarez, à esquerda, defende seu indiscutível campeonato dos super-médios contra Edgar Berlanga em 14 de setembro em Las Vegas. Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Real. Alvarez, a maior estrela do boxe, não consegue uma vitória por nocaute desde que derrotou Caleb Plant em uma luta em novembro de 2021 para ganhar o campeonato indiscutível dos super-médios.

No entanto, Canelo (61-2-2, 39 KOs) conseguiu um knockdown em suas últimas três lutas. Contra um lutador como Berlanga, que estará lutando no nível mais alto pela primeira vez, Alvarez deve somar o 40º KO de sua ilustre carreira.

Berlanga (22-0, 17 KOs) já se machucou no ringue antes, principalmente em uma luta de step-up contra Marcelo Coceres, que o derrubou no Round 9. E sua defesa não é exatamente sólida. Berlanga possui poder (ele começou sua carreira com 16 vitórias consecutivas por KO no primeiro round), e se ele escolher trocar com Canelo, Alvarez deve derrotá-lo.

Alvarez prometeu isso em duas coletivas de imprensa esta semana para promover a luta. — Cobre

Real ou não: Nenhum outro campeão peso-pena pode vencer Luis Alberto Lopez

Não é real. Rafael Espinoza parece uma ameaça real para Lopez após atormentar Sergio Chirinho Sanchez em uma vitória de quatro rounds em junho e derrotar Robeisy Ramirez por decisão majoritária para ganhar o título WBO em dezembro. Espinoza (25-0, 21 KOs) derrotou Chirinho em três dos quatro rounds, enquanto sua vitória decisiva com Ramirez foi uma das melhores lutas de 2023.

Com 1,85 m, Espinoza — o campeão mundial peso-pena mais alto da história — seria um desafio para Lopez. Chirinho se saiu bem ao se levantar de um uppercut de Espinoza no Round 1, antes de ser dominado. Como profissional, Chirinho nunca havia sido derrubado antes de Espinoza varrê-lo para o lado.

Espinoza causou um choque ao derrotar o duas vezes medalhista de ouro olímpico Ramirez, e o superou nos últimos três rounds. Embora ele não seja tão experiente quanto Lopez, o volume de socos que ele deu em suas últimas duas lutas, junto com suas vantagens de altura e alcance, podem ser intransponíveis para Lopez.

Rey Vargas pareceu pouco convincente em lutas recentes, enquanto ainda precisamos ver mais de Nick Ball antes de proclamá-lo o número 1 da divisão. Ball (20-0-1, 11 KOs) conquistou o título peso-pena da WBA com uma vitória por decisão dividida sobre Raymond Ford em junho. Esse triunfo ocorreu após um empate controverso contra Vargas pelo título da WBC em março. Mas Espinoza superaria Ball, de 5 pés e 2 polegadas.

Vargas foi decepcionante contra Ball e não vence há quase dois anos, então é difícil apresentar um argumento a seu favor em sua forma atual.

Lopez (30-2, 17 KOs) é o atual número 1 da ESPN no peso-pena após derrotar Reiya Abe em oito rounds em uma terceira defesa do cinturão da IBF em março. Lopez superou grandes desafios em lutas por título, como boxear na cidade natal de um campeão e ser cortado cedo (contra Josh Warrington), e se ele vencer no sábado contra Angelo Leo, ele pode talvez enfrentar seu maior desafio até agora em uma luta de unificação de título contra Espinoza para coroar o melhor lutador da divisão. — Parkinson

Real ou não: Anthony Joshua vai nocautear Daniel Dubois

Real. Por melhor que tenha sido a recuperação de Dubois apenas um ano após ser parado por Oleksandr Usyk, a forma recente sugere que sua primeira defesa de título dos pesos pesados ​​da IBF terminará em uma derrota por nocaute para Joshua.

Joshua (28-3, 25 KOs) está em ótima forma, mais do que qualquer outro peso pesado. Assim como Dubois (21-2, 20 KOs), Joshua teve que reconstruir sua carreira, após sofrer derrotas consecutivas por decisão para Usyk em 2021 e 2022. Joshua lutou cautelosamente, com uma vitória por decisão unânime sobre Jermaine Franklin em abril de 2023, mas em suas últimas três lutas, ele finalizou Robert Helenius, Otto Wallin e Francis Ngannou.

Dubois retornou da Arábia Saudita para Londres como campeão interino dos pesos pesados ​​da IBF após derrotar Filip Hrgovic no Round 8. Usyk então abriu mão do cinturão da IBF, o que significou que Dubois foi promovido a campeão pleno, e assim deu a Joshua a oportunidade de se tornar um tricampeão mundial no Estádio de Wembley, em Londres.

Joshua tentará explorar o que Hrgovic teve sucesso repetido contra Dubois. Hrgovic acertou continuamente direitas em Dubois nos primeiros rounds, e Joshua mostrou em lutas recentes o quão prejudiciais suas mãos direitas são depois que ele destruiu Ngannou no Round 2. Joshua acertou uma direita no queixo do ex-campeão peso-pesado do UFC para nocauteá-lo. Joshua aproveitará a oportunidade se Dubois se tornar igualmente disponível, como fez contra Hrgovic. Joshua é um socador maior que Hrgovic e, embora Dubois tenha mostrado durabilidade para absorver socos em junho, ele foi parado duas vezes (por Joe Joyce em 2020 e Usyk no ano passado) e foi derrubado três vezes no primeiro round por Kevin Lerena antes de se recuperar para vencer no Round 3.

Mas não é moleza para Joshua, que também precisa respeitar o poder de Dubois. Dubois fez uma bagunça no rosto de Hrgovic e pode potencialmente fazer uma parada chocante contra Joshua, assim como Andy Ruiz Jr. fez em 2019. Mas Joshua, que governou como campeão de 2016 a 2019 e depois de 2019 a 2021, tem mais chances de vencer essa luta por nocaute. — Parkinson