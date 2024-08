Recordista Salah pode prosperar por anos no Liverpool – Slot

IPSWICH, Inglaterra — O técnico do Liverpool, Arne Slot, disse que Mohamed Salah pode continuar sua sequência recorde de gols na abertura da temporada da Premier League pelos próximos anos, depois de ajudá-los a vencer o Ipswich Town por 2 a 0 no sábado.

Salah marcou o segundo gol do Liverpool e preparou o primeiro para Diogo Jota na marca de uma hora, enquanto Slot começou sua gestão no clube com um começo vitorioso na era pós-Jürgen Klopp. O gol de Salah no minuto 65 significou que ele agora marcou no dia de abertura da temporada nove vezes, quebrando o empate para o recorde com Frank Lampard, Wayne Rooney e Alan Shearer.

Seu contrato com o Liverpool termina no final da temporada e, embora Slot não tenha se interessado por questões relativas ao futuro de seu craque após a partida, ele disse que o desempenho de Salah não é nenhuma surpresa, dada a quantidade de trabalho que ele dedica.

“Se [you] veja o que ele faz para manter seu corpo como está, ainda há muitos anos dentro dele”, disse Slot. “[Regarding the future,] Estou olhando para Brentford e não para o final da temporada.”

O Ipswich pressionou muito o Liverpool e teve as melhores chances no primeiro tempo, conseguindo os únicos dois chutes a gol do jogo naquele momento.

Slot fez uma troca no intervalo, colocando Ibrahima Konaté no lugar de Jarell Quansah, e o Liverpool aumentou o ritmo no segundo período. Slot ficou satisfeito com a forma como eles se recuperaram, mas também disse que os primeiros 45 minutos ficaram aquém de suas expectativas.

“Eu herdei um time muito, muito bom com muitos indivíduos excelentes, mas também esses jogadores têm que entender que não é o suficiente, o que eles trouxeram no primeiro tempo”, disse o novo técnico. “E se eles trouxerem [the] máximo de sua capacidade, eles podem jogar muito, muito bem. E foi isso que eles mostraram no segundo tempo hoje. Mas foi bom ver os gols que marcamos.”

Mohamed Salah conquistou o recorde de mais gols marcados na abertura da temporada da Premier League. Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

“Quando comecei aqui, havia muitas coisas que [were] me disseram, mas um deles era Jürgen [Klopp] odiei o início do jogo às 12h30.

“O time mostrou que odiou o pontapé inicial das 12:30 porque não estávamos no jogo no primeiro tempo. E a segunda coisa é, o que as pessoas me disseram, é que não há jogos fáceis na Premier League. E mostramos que hoje se você joga contra o time recém-promovido e eles conseguem fazer uma luta como fizeram no primeiro tempo, eles tornam tudo muito difícil para nós.”

Para o Ipswich, esta foi sua primeira partida de volta à primeira divisão em 22 anos após sucessivas promoções sob Kieran McKenna. Ele ficou satisfeito com a exibição do primeiro tempo enquanto se preparam para viajar para o Manchester City no próximo sábado.

“Muitos pontos positivos para levar, principalmente no primeiro tempo”, disse McKenna. “Forte desempenho no primeiro tempo, fizemos um jogo difícil para o Liverpool, pressionamos muito bem, fomos agressivos, físicos e com posse de bola, fizemos coisas boas. [I] pensei que demos muitos problemas a um time forte. O desafio para nós é que temos que fazer isso por 90 minutos, ou nos períodos em que não podemos ser assim, temos que administrar o jogo.

“Houve muito mais pontos positivos. O segundo tempo foi difícil, o Liverpool entrou em seu ritmo e o jogo escapou de nós. Os jogadores sairão do jogo mais confiantes, sabendo que podem competir neste nível.”