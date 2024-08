Recrutamento MBB – 2025 O recruta nº 1 AJ Dybantsa reduz sua lista para sete escolas

AJ Dybantsa, o principal candidato na classe de 2025, reduziu sua lista de escolas, dizendo à ESPN que está considerando Alabama, Auburn, Baylor, BYU, Kansas, Kansas State e North Carolina.

Dybantsa, que visitou Auburn, diz que planeja fazer visitas oficiais ao restante das escolas em sua lista antes de sua decisão sobre a faculdade no inverno.

“Estou procurando construir um relacionamento com um treinador principal que não adoce a pílula, mas que ainda possamos ter esse vínculo dentro e fora da quadra”, disse ele.[We can] falar sobre coisas dentro e fora da quadra e explorar meus pontos fortes enquanto me ajuda com meus pontos fracos.

“A lista é baseada nos treinadores que mais conversaram com meu pai. Decidirei em fevereiro.”