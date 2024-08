Recurso do SSA: Quanto tempo demora a reconsideração do SSA após o recurso?

EQuanto tempo demora a reconsideração da Administração da Previdência Social após a apelação? Se o seu pedido inicial de invalidez for negado, o próximo passo é entrar na fase de reconsideração, desde que você apele dentro de 60 dias após o recebimento da sua carta de negação. Esta fase é um pouco semelhante ao processo de solicitação inicial, mas há diferenças importantes que podem afetar o resultado da sua solicitação.

Na fase de reconsideração, seu caso é atribuído a um novo juiz ou examinador, que trabalha para Serviços de Determinação de Deficiência (DDS). Este novo examinador analisa seu caso com uma nova perspectiva, embora tenha acesso a todas as informações enviadas anteriormente. Esta abordagem de “novos olhos” pode ser benéfica, especialmente se seu examinador inicial deixou passar alguma coisa ou cometeu um erro de julgamento.

O tempo que demora para receber uma decisão durante a fase de reconsideração pode variar. Depende muito da rapidez com que o examinador consegue reunir registros médicos atualizados e se questionários adicionais sobre o seu atividades da vida diária (AVDs) ou exames consultivos (ECs) são necessários.

A carga de trabalho e a eficiência do examinador, bem como a velocidade com que as instalações médicas respondem às solicitações de registro, também desempenham um papel significativo. Algumas instalações são rápidas para responder, enquanto outras podem ser notoriamente lentas, o que pode atrasar o processo de tomada de decisão.

Compreendendo a fase de reconsideração em recursos de invalidez

Em alguns casos, se for esperado que sua deficiência mude ou for considerada instável devido a tratamentos médicos recentes, um Pode ser aplicada uma retenção de 90 dias em sua reivindicação para reavaliar sua condição. Isso pode atrasar ainda mais a decisão, mas é uma etapa necessária para garantir que sua situação seja avaliada com precisão.

É importante observar que em certos estados, incluindo Califórnia (Los Angeles Norte e Oeste), Michigan e Nova York, a Administração da Segurança Social (SSA) eliminou a fase de reconsideração. Se você estiver em um desses estados, sua apelação após uma negação inicial irá diretamente para uma audiência.

Um advogado ou representante competente em deficiência pode ser inestimável durante esse processo. Eles agem como o ponto de contato para seu examinador DDS, garantindo que sua reivindicação permaneça no caminho certo e que todas as informações necessárias sejam fornecidas para uma decisão.

Os recursos podem levar quantidades variadas de tempo, dependendo do nível de recurso. Um pedido de reconsideração é geralmente mais rápido do que um pedido de audiência, que pode levar muito mais tempo. Entender esse processo e os possíveis atrasos pode ajudar a gerenciar suas expectativas e reduzir o estresse de esperar por uma decisão.