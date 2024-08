Reese da Sky é a primeira na WNBA com jogos consecutivos de 20 rebotes

Angel Reese se tornou na sexta-feira à noite a primeira jogadora da WNBA a registrar pelo menos 20 rebotes em jogos consecutivos.

A novata estrela, que deixou sua marca durante toda a temporada com sua destreza nos rebotes, teve 13 pontos e 20 rebotes na derrota do Chicago Sky por 82-80 para o Sun em Uncasville, Connecticut. No domingo, ela teve 19 pontos e 20 rebotes na derrota por 86-68 em Phoenix.

A última vez que um novato da NBA registrou 20 rebotes em jogos consecutivos foi em abril de 1993, quando Shaquille O’Neal, do Orlando Magic, teve 21 contra o Boston Celtics e 25 contra o Washington. Assim como Reese, O’Neal jogou colegialmente na LSU, e ele tem sido um grande apoiador dela. Reese ajudou a levar a LSU ao primeiro campeonato nacional de basquete da escola em 2023.

O duplo-duplo de Reese na sexta-feira foi seu 21º na temporada da WNBA. Isso é um a menos que empatar com Tina Charles como o maior número de um novato da WNBA; os 22 de Charles vieram em 2010 para Connecticut. O Sky ainda tem 12 jogos restantes na temporada regular.

Reese está com média de 12,6 rebotes e 13,6 pontos. Mas o oitavo colocado Sky perdeu três de seus quatro jogos desde que a WNBA retomou o jogo após a pausa olímpica. Agora 11-17, eles têm uma vantagem de um jogo para a última vaga do playoff sobre o Atlanta Dream, que perdeu por 82-80 na sexta-feira para o Phoenix.

Depois de jogar os últimos três jogos fora de casa, o Sky volta para casa para os próximos três: contra Las Vegas, Washington e Indiana.