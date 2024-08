Reid: WR Brown perderá a estreia dos Chiefs, progresso ‘incrível’

KANSAS CITY, Missouri — O wide receiver Marquise Brown, uma das maiores contratações do Kansas City Chiefs na offseason, não jogará na abertura da temporada na quinta-feira à noite contra o Baltimore Ravens, disse o técnico Andy Reid.

“Hollywood não vai voltar esta semana e vamos ver como será [from there]”, disse Reid. “Mas o garoto é incrível. Quero dizer, o progresso dele tem sido incrível, mas eu não preveria que ele estaria lá esta semana.”

Brown deslocou o ombro na primeira jogada ofensiva dos Chiefs na pré-temporada.

Os Chiefs planejaram não ter Brown para o jogo no início da semana, quando mantiveram sete wide receivers em seu elenco ativo. A lista inclui Xavier Worthy, a escolha de primeira rodada do draft de 2024 dos Chiefs, Rashee Rice, seu principal wide receiver na temporada passada, e JuJu Smith-Schuster, que assinou com os Chiefs esta semana.

Reid disse que planejava escalar os outros seis recebedores contra os Ravens. Ele disse que o quarterback Patrick Mahomes trabalhou bastante com todos eles, incluindo Smith-Schuster.

Smith-Schuster foi o principal wide receiver dos Chiefs em 2022. Ele jogou na última temporada com o New England Patriots e foi dispensado durante o training camp.

“Ele parece ótimo agora e ele voltou imediatamente e teve alguns bons treinos para nós”, disse Reid. “Então é só uma questão de ele ser batido um pouco. … Ele vai ter tudo isso conforme a temporada for, mas é bom tê-lo de volta na mistura, com certeza.”

Reid disse que, embora Worthy ainda não tenha jogado em uma partida de temporada regular da NFL, ele teve um bom desempenho nos treinos.

“Um que é desconhecido é Worthy, que não jogou em um jogo da NFL, um jogo real da NFL além de um jogo de pré-temporada com ele e treino”, disse Reid. “Mas o que eu vi é que eles têm uma coisa muito boa acontecendo e nós vamos ver como será quando as coisas estiverem voando aqui rápido e furiosamente.

“Ele passou muito tempo com Pat e os recebedores, os caras veteranos, apenas descobrindo o que Pat está esperando ou onde ele precisa estar ou o que os treinadores estão pedindo para ele fazer. Ele não tem medo de perguntar e então ele está disposto a tentar de tudo. Então, seja uma rota interna, uma dessas rotas intermediárias com rotas longas, ele está muito disposto a entrar lá e misturar tudo. Então eu gosto do que vi. Assim como qualquer novato que está entrando nessa coisa, você quer ver como eles se saem nos jogos, mas você pensaria [Worthy would] provavelmente sim [well].”