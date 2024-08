Relatório matinal: treinador mira luta pelo título entre Dricus du Plessis e Alex Pereira em dezembro: ‘Vamos subir’

O UFC 305 ocorreu como planejado para o primeiro e único campeão da África do Sul.

Dricus du Plessis entrou no evento em Perth, Austrália, pronto para defender seu título pela primeira vez no último sábado. Em seu caminho estava o mais recente governante de longo prazo da divisão dos médios, Israel Adesanya. O ressentimento desenvolvido entre os dois cresceu na forma de um evento principal convincente.

No final das contas, “StillKnocks” saiu vitorioso com um face crank no quarto round, tornando-se o primeiro a submeter Adesanya em sua carreira de 28 lutas (24-4). A sequência de sucessos de du Plessis se estendeu para 10 vitórias consecutivas na noite (22-2 no geral).

Imediatamente após a luta, o ex-campeão divisional que virou rei dos meio-pesados, Alex Pereira, provocou um retorno para desafiar du Plessis. O timing de “Poatan” foi engraçado, considerando que ele tinha acabado de ter sua próxima defesa — um confronto com Khalil Rountree Jr. no UFC 307 em outubro — anunciada. O campeão dos médios declarou em seu scrum pós-luta que não está pedindo uma tentativa de bicampeonato ainda, mas fará o que for pedido a ele em seguida. Quanto ao seu treinador Morne Visser, a ideia de montar algo até o final do ano parece perfeita.

“Não, não lhe darei a alegria de descer para 185 [pounds]. Nós vamos subir”, Visser disse à Submission Radio. “Porque quando o vencermos ele dirá que, ‘Tivemos que cair’ e ele estava fatigado e tudo mais. Então, não. Nós vamos subir.

“Tenho certeza de que o UFC ficará bem com isso. Subindo, se foi isso que ele disse, sei que Dricus está no jogo, então subiremos. Não vou esperar ele descer. Ele vai lutar em outubro, realmente espero que o UFC nos dê a bênção para isso em dezembro. Assim que possível.”

Em um confronto com Pereira, du Plessis e companhia enfrentariam outro desafio duro em um striker de nível de elite diferente de muitos que o esporte já viu antes. Apesar de quaisquer similaridades de kickboxing que os rivais Pereira e Adesanya têm, Visser não acha que a abordagem seria comparável.

“É um plano de jogo diferente”, disse Visser. “Não há como fugirmos de sermos convidados pelo UFC para fazer algo assim. Fomos criticados algumas vezes por causa de Dricus dizendo não com lesões no passado. Essa luta deveria ter acontecido antes.

“Estou feliz que não tenha acontecido porque tenho certeza de que ‘Izzy’ mudou todo o seu plano de jogo. Então, essa foi uma briga de verdade.”

O CEO do UFC, Dana White, indicou antes da luta que o ex-campeão Sean Strickland esperaria o vencedor de du Plessis vs. Adesanya. Então, por enquanto, o campeão pode esperar uma revanche contra o homem de quem ele tirou o cinturão por decisão dividida no UFC 297 em janeiro.

Também foi provocado que du Plessis realizaria um sonho com uma vitória no UFC 305. Esse sonho seria a estreia no UFC na África do Sul com ele como atração principal. Strickland já rejeitou essa ideia no Twitter, pedindo um evento em Las Vegas.

Odeio dizer isso a você, “Tarzan”, mas você não está mais em posição de dar as ordens.

Quando se trata de um show do UFC na África do Sul, Visser vê apenas um oponente lógico quando chega a hora, e não é Strickland.

“Eu disse a ‘Izzy’ mais cedo quando o vi, eu acredito que há conversas sobre fazer a África”, disse Visser. “Então, África do Sul em algum momento. Eu não acho que vai ser muito cedo, mas eu disse a ‘Izzy’ que eu acho que o único cara que merece lutar conosco na África é ‘Izzy’. Será uma revanche e os únicos caras que merecem a África são os dois africanos, os verdadeiros africanos, ninguém mais.”

Campeões. Dricus du Plessis responde às ameaças de Alex Pereira sobre os médios: ‘Você não quer estar aí comigo’

Consequências. Israel Adesanya aborda ‘erro’ que lhe custou a luta no UFC 305 contra Dricus du Plessis

Revanche. Dricus du Plessis pergunta se Sean Strickland quer ‘chorar de novo’, diz Robert Whittaker mais merecedor de disputa pelo título

Resposta. ‘Dricus ainda é uma droga’: profissionais reagem à derrota de Dricus du Plessis para Israel Adesanya no UFC 305

Selvagem. Valter Walker furioso após tapa em Junior Tafa após luta no UFC 305, exige que irmão Justin faça o próximo

Solicitar. Kai Kara-France pede disputa de título após UFC 305 e diz a Kai Asakura: “Você tem que merecê-lo”

Movimentos. Casey O’Neill sobre a comemoração pós-luta da Raygun no UFC 305: ‘Eu fui melhor do que ela’

$$$. Bônus do UFC 305: Gamrot vs. Hooker ganha o prêmio de Luta da Noite

Pós-show do UFC 305.

Scrums pós-luta do UFC 305.

Para o próximo.

Noite promocional do UFC.

Os maiores nocautes da história de todas as divisões do UFC.

Destaques da PFL Hollywood.

Acampamentos de luta da PFL.

Vá para o Twitter, use a hashtag #MorningReport ou encontre um dos meus tweets com ela e me mande uma jam que você esteja curtindo muito no momento. Eu escolherei a melhor junto com minha escolha diária e darei um alô! Você também pode compartilhar nos comentários abaixo — esses são mais difíceis de filtrar às vezes!

A playlist completa deste mês:

Destemido.

Comentário de Ribas.

Momentos.

Vistas.

Balas são balas.

O carimbo sorri.

Peso meio-pesado.

Recebi muitas mensagens hoje sobre a luta pelo título dos meio-pesados, meu trabalho é esmagar a cara das pessoas que colocam na minha frente, vou destruir Rakic ​​em Abu Dhabi e não serei negado, não preciso que ninguém se sinta mal por mim @danabranco @Mickmaynard2 — Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) 16 de agosto de 2024

Barulho.

Lute fora da jaula.

O único e único.

Foi uma corrida.

Eu sou o único mfer cujas perdas estarão todas no hall da fama. Eu me sinto usado — Derek Brunson (@DerekBrunson) 18 de agosto de 2024

Esse cara é algo especial.

Técnica.

Provocar.

Sem graça.

@AlexPereiraUFC o maior frango do UFC ele chama caras de peso médio ele pesa 40 libras a mais que eles eu sou o único cara ele nem menciona meu nome eu prometo que vou cuidar dos meus negócios em outubro e vou te nocautear em menos de 2 rounds — Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) 18 de agosto de 2024

Abraços, amigo.

Chamar.

Nós lutaremos na terra dos livres… Você não vai me evitar, holandês… Eu sei que você vai tentar… isso não vai acontecer… Dana White “Você é o próximo da fila” Estamos trazendo-o de volta para a América e o cinto ficará na América! — Sean Strickland (@SStricklandMMA) 18 de agosto de 2024

Stephen Thompson (17-7-1) vs. Joaquim Buckley (19-6); UFC 307, 5 de outubro

Alex Pereira (11-2) x Khalil Rountree Jr. UFC 307, 5 de outubro

Raquel Pennington (16-8) vs. Juliana Pena (10-5); UFC 307, 5 de outubro

Romano Dolidze (13-3) vs. Kevin Holanda (26-11); UFC 307, 5 de outubro

Ibo Aslam (13-1) vs. Raffael Cerqueira (11-0); UFC 308, 26 de outubro

Caio Machado (8-3-1) vs. Brendson Ribeiro (15-7); UFC Edmonton, 2 de novembro

Mackenzie Dern (14-5) vs. Amanda Ribas (12-5); UFC Tampa, 14 de dezembro

Eu refuto qualquer luta por Pereira que não seja Magomed Ankalaev até que aconteça. Puro e simples.

Obrigado pela leitura!

Resultados da semana passada:

Sexta-feira: 58% do total de 272 votos responderam “Não” quando perguntado: “Sean O’Malley algum dia terá uma luta de boxe profissional?”

Quinta-feira: 84% dos 293 votos totais responderam “Não” quando perguntado: “Jake Paul enfrentará um boxeador tradicional após sua luta contra Mike Tyson?”

Quarta-feira: 51% dos 300 votos totais responderam “Sim” quando perguntado: “Belal Muhammad defenderá seu título antes de 2025?”

Terça-feira: 63% dos 453 votos totais responderam “Sim” quando perguntado: “Robert Whittaker terá a próxima chance pelo título se derrotar Khamzat Chimaev no UFC 308?”

Segunda-feira: 61% do total de 599 votos responderam “Dricus du Plessis” quando perguntado “Quem ganha neste final de semana?” du Plessis derrotou Israel Adesanya por face crank no quarto round aos 3:38 no evento principal do UFC 305.

Pesquisa de boca de urna de hoje:

Enquete Você tem algum interesse em uma possível luta entre Alex Pereira e Dricus du Plessis?

Se você encontrar algo que gostaria de ver no Morning Report, clique aqui @DrakeRiggs_ no Twitter e deixe-o saber sobre isso. Além disso, siga MMAFighting no Instagram e curta a gente em Facebook.