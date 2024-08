Relatórios – Bristol Motor Speedway sediará jogo Reds-Braves

O Bristol Motor Speedway está se preparando para a próxima temporada da Major League Baseball.

A antiga pista da NASCAR sediará um jogo entre o Atlanta Braves e o Cincinnati Reds na próxima temporada, em 2 de agosto de 2025, de acordo com vários relatos.

Autoridades da pista e sua proprietária, Speedway Motorsports, têm uma entrevista coletiva planejada para sexta-feira para discutir o calendário de Bristol para 2025.

O circuito oval de meia milha tem capacidade máxima para quase 150.000 pessoas e sedia duas corridas da NASCAR Cup Series por temporada.

O Bristol Motor Speedway sediou um jogo de exibição da NFL em 1961 e dois jogos de futebol americano universitário em semanas consecutivas em 2016. Randy Sartin-USA TODAY Esportes

“Será como o futebol americano da SEC”, disse recentemente o terceira base do Braves, Austin Riley, que nasceu em Memphis e mora no Mississippi, quando questionado sobre jogar em Bristol, de acordo com o The Athletic.

“Sabe o que é loucura? Nunca fui a uma corrida da NASCAR — nunca fui a Talladega, por mais perto que eu esteja.”

A pista tem sido um dos locais mais emocionantes da NASCAR desde sua inauguração há mais de 60 anos, com um histórico de sediar outros esportes além de corridas.

Bristol sediou um jogo de exibição da NFL em 1961 entre Filadélfia e Washington. A pista sediou dois jogos de futebol americano universitário em semanas consecutivas em 2016 em Tennessee-Virginia Tech e East Tennessee-Western Carolina.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.