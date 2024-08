Relatórios — Kirk Ferentz e assistente de Iowa recebem suspensões de 1 jogo

O técnico de Iowa, Kirk Ferentz, e o assistente Jon Budmayr serão suspensos por um jogo por uma violação relacionada ao recrutamento do quarterback transferido Cade McNamara, de acordo com vários relatos.

Ferentz é o treinador de FBS mais antigo do país, tendo liderado Iowa desde a temporada de 1999. Budmayr atua como treinador de wide receivers do time depois de trabalhar como assistente especial de Ferentz em 2023 e como analista ofensivo em 2022. De acordo com relatos da mídia, as suspensões estão relacionadas a uma investigação da NCAA. Iowa deve abrir a temporada em 31 de agosto em casa contra Illinois State.

Ferentz deve falar com repórteres na tarde de quinta-feira para encerrar o campo de treinamento de pré-temporada. O Athletic relatou primeiro as suspensões de Ferentz e Budmayr.

McNamara se comprometeu com Iowa em 1º de dezembro de 2022, apenas três dias após entrar no portal como uma transferência de graduação. Ele começou por Michigan em 2021, quando o time venceu o Big Ten e chegou ao College Football Playoff, mas sofreu uma lesão na perna que encerrou a temporada no terceiro jogo da temporada de 2022. McNamara lutou contra lesões durante seu tempo em Iowa, mas abriu a temporada de 2023 como titular do time. Embora Ferentz tenha anunciado em julho que McNamara era o titular do time, McNamara e o transferido da Northwestern Brendan Sullivan têm competido pela vaga no acampamento.

Budmayr, ex-quarterback de Wisconsin, foi coordenador ofensivo no Colorado State em 2021 antes de se juntar à equipe de Iowa.