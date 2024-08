Renan Ferreira esclarece comentários de Francis Ngannou: ‘Eu nunca iria tão baixo para promover uma luta’

Renan Ferreira entrou em contato com o oponente da PFL, Francis Ngannou, para esclarecer as coisas depois que um comentário feito durante a coletiva de imprensa de quinta-feira em Washington DC foi interpretado como se Ferreira tivesse dito que a luta deles seria mais difícil do que Ngannou perder seu filho de 15 meses.

Em uma de suas primeiras respostas na coletiva de imprensa, Ferreira disse que o ex-campeão do UFC estava tendo um ano difícil — referindo-se às suas derrotas no boxe para Tyson Fury e Anthony Joshua, além do tempo longe do MMA — no entanto, o tradutor da PFL sentado ao lado dele traduziu suas citações como: “Francis está passando por um ano difícil em sua vida.” O “na sua vida” parte nunca foi dita em português, o que gerou críticas nas redes sociais.

“Houve uma má interpretação de tudo o que eu disse”, disse Ferreira ao MMA Fighting. “Eu estava me referindo a um ano ruim na luta, ele vindo de duas derrotas no boxe e um longo tempo sem lutar no MMA, então eu disse que seria um grande problema na luta, mas foi interpretado como se eu estivesse ficando pessoal. Eu nunca faria isso. Eu também sou pai, tenho dois filhos e senti sua perda. Eu já havia enviado minhas condolências a ele.”

Ferreira disse que sua equipe entrou em contato com Ngannou depois que a polêmica começou online para explicar o que ele realmente quis dizer com seu comentário, e disse que “em nenhum momento Francis interpretou isso [otherwise].” Os dois pesos pesados ​​estão programados para se enfrentar no evento principal do pay-per-view PFL Super Fights em 19 de outubro na Arábia Saudita.

“Ele sabe o respeito que tenho por ele, assim como ele me respeita muito”, disse Ferreira. “Ele sabe que eu nunca tocaria em um assunto tão delicado como esse, e está tudo bem agora. Eu nunca iria tão baixo para promover uma luta, dizer que uma luta seria maior do que o sentimento de perder um filho ou entes queridos, ou qualquer pessoa, nesse caso. O que eu disse foi sobre sua carreira como atleta e as duas derrotas que ele teve e tudo o que ele está passando como atleta. Eu nunca iria para o lado pessoal assim.”