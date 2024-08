Republicanos carregam xícaras de sêmen falso de JD Vance

Os republicanos estão atirando em Tim Walz tentando fazer palhaçada com o candidato democrata ao vice-presidente por usar fertilização in vitro, carregando copos de sêmen falso … sim, estamos falando sério.

Chegaram à internet fotos de pessoas vestidas com produtos MAGA – fotos de Donald Trumpáguias e bandeiras americanas estampadas no peito – e, nas mãos, seguram copos de amostra de esperma com JD Vanceo rosto dele colado na frente.