Respondendo às grandes questões sobre Jordan Chiles ter que devolver sua medalha de bronze

PARIS — A atleta olímpica por duas vezes Jordan Chiles ganhou a primeira medalha olímpica individual de sua carreira há seis dias, um bronze na final do solo. No domingo, o Comitê Olímpico Internacional disse que Chiles deve devolver a medalha, que será realocada para Ana Barbosu, da Romênia. O Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA planeja apelar da decisão.

Então, como chegamos aqui?

Jordan Chiles compete durante a final do exercício de solo. CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/Shutterstock

Chiles competiu por último na final do solo de segunda-feira e sua pontuação inicial de 13,666 a colocou em quinto lugar. Barbosu e sua companheira de equipe, Sabrina Voinea, ganharam pontuações idênticas de 13,7, mas a pontuação de execução mais alta de Barbosu a colocou à frente de Voinea. Barbosu começou a comemorar o bronze enquanto a treinadora principal do Time EUA, Cecile Landi, entrou com uma investigação sobre a pontuação de Chiles.

Os treinadores podem perguntar sobre a pontuação de dificuldade de uma ginasta, mas não sobre sua pontuação de execução. Sabendo que Chiles foi premiada com um décimo a menos do que sua pontuação D máxima, Landi perguntou e os juízes aceitaram sua pergunta, premiando Chiles com um décimo adicional, o que elevou sua pontuação para 13,766 e a colocou em terceiro lugar.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Chiles recebeu o bronze em uma cerimônia de medalhas que se tornou uma das mais icônicas destes Jogos, quando ela e a medalhista de prata Simone Biles se curvaram para a brasileira Rebeca Andrade quando ela subiu ao topo do pódio para receber seu ouro.

A Federação Romena de Ginástica então entrou com uma queixa no Tribunal Arbitral do Esporte — o órgão independente formado pelo COI para resolver disputas como essa — sobre a forma como o inquérito foi feito.

Qual foi a base da reclamação?

Aqui está a questão: não teve nada a ver com o desempenho de Chiles ou com sua pontuação, na verdade. O RGF argumentou que Landi entrou com o inquérito após o prazo de um minuto para fazê-lo. Para seguir esse raciocínio, se Landi entrou com o inquérito mesmo com alguns segundos de atraso, os juízes não deveriam tê-lo aceitado e, portanto, não teriam tido oportunidade de alterar a pontuação de Chiles.

O que decidiu a CAS?

O tribunal decidiu no sábado que o inquérito submetido em nome de Chiles “foi levantado após a conclusão do prazo de um minuto” e não deveria ter sido aceito. Ele restabeleceu a pontuação original de Chiles de 13.666, então moveu o assunto para a Federação Internacional de Ginástica (FIG).

Qual foi a resposta à decisão?

Jogos Olímpicos de Verão de 2024 Fique por dentro de todos os esportes: • Agendar: Encontre seu evento favorito

• Rastreador de medalhas: Total de cada país

• PERGUNTAS FREQUENTES: Tudo o que você precisa saber

• Mais conteúdo das Olimpíadas

Chiles postou três emojis de coração partido em sua história do Instagram no sábado e disse que estava dando um tempo nas redes sociais para cuidar de sua saúde mental. Seus companheiros de equipe postaram apoio a ela. “E os juízes?”, perguntou Sunisa Lee. “Não punam o atleta pelo erro de outra pessoa”, escreveu Jade Carey no Instagram.

Em uma declaração conjunta, o USOPC e a USA Gymnastics disseram que estavam “devastados pela decisão do Tribunal de Arbitragem do Esporte sobre o exercício de solo feminino. O inquérito sobre o Valor de Dificuldade da rotina de exercícios de solo de Jordan Chiles foi arquivado de boa-fé e, acreditamos, de acordo com as regras da FIG para garantir pontuação precisa.”

O que a FIG decidiu?

Por conta da decisão do CAS, a FIG alterou oficialmente a classificação final da final do solo e colocou o romeno Barbosu em terceiro, Voinea em quarto e Chiles em quinto.

O que acontece com a medalha do Chiles?

A FIG entregou essa decisão ao COI, que faz decisões sobre alocações de medalhas. Em uma declaração, o comitê disse que, após as decisões do CAS e da FIG, “o COI realocará a medalha de bronze para Ana Barbosu (Romênia). Estamos em contato com o [National Olympic Committee] da Romênia para discutir a cerimônia de realocação e com o USOPC sobre o retorno da medalha de bronze.”

E agora?

O USOPC disse no domingo que vai apelar da decisão. Não está pedindo que Chiles devolva a medalha sem lutar. “Acreditamos firmemente que Jordan ganhou a medalha de bronze por direito, e houve erros críticos tanto na pontuação inicial da Federação Internacional de Ginástica (FIG) quanto no processo de apelação subsequente do CAS que precisam ser resolvidos”, disse o USOPC em sua declaração. “Estamos comprometidos em buscar uma apelação para garantir que Jordan Chiles receba o reconhecimento que merece.”

Mais tarde, no domingo, a USA Gymnastics divulgou uma declaração dizendo que havia enviado uma carta e evidências em vídeo ao Tribunal Arbitral do Esporte que, segundo eles, mostram que o inquérito submetido em nome de Chiles foi feito dentro do prazo de 1 minuto.