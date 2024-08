Resultados ao vivo e análise: Terence Crawford vs. Israil Madrimov

Terence Crawford sobe para o peso médio júnior para desafiar o campeão da WBA Ismail Madrimov no sábado no BMO Stadium em Los Angeles. (ESPN+ PPV, 18h00 horário do leste dos EUA). O título interino da WBO também estará em jogo.

Crawford (40-0, 31 KOs), de Omaha, Nebraska, é um campeão indiscutível de duas divisões, um feito alcançado por apenas dois outros boxeadores homens (Naoya Inoue e Oleksandr Usyk). Crawford vem de uma performance impressionante contra Errol Spence Jr. em julho de 2023. Naquela luta, Crawford derrubou Spence três vezes para finalmente marcar uma vitória por TKO no nono round na T-Mobile Arena em Las Vegas para unificar todos os quatro principais títulos mundiais dos meio-médios.

Crawford, 36, é o segundo melhor lutador peso por peso da ESPN e o melhor lutador peso meio-médio.

Madrimov (10-0-1, 7 KOs), de Khiva, Uzbequistão, conquistou o título ao derrotar Magomed Kurbanov por nocaute técnico no quinto round em março, na eliminatória Anthony Joshua-Francis Ngannou em Riad, Arábia Saudita.

Madrimov, 29, é um lutador amador condecorado com quase 100 lutas. Ele se tornou profissional em 2018 e tem vitórias notáveis ​​sobre Raphael Igbokwe e Michel Soro.

Onde posso assistir à luta entre Crawford e Madrimov no dia 3 de agosto?

A transmissão do card principal Crawford-Madrimov será exibida no pay-per-view ESPN+ às 18h00 horário do leste dos EUA. O card pay-per-view inclui seis lutas.

Compre a luta Crawford-Madrimov no pay-per-view da ESPN+.





Cartão completo:

ESPN+ PPV (18h ET) – Compre aqui

Luta pelo título: Terence Crawford vs. Israil Madrimov, 12 rounds, pelo título “super” júnior médio da WBA de Madrimov

Luta pelo título: José Valenzuela derrotou Isaac “Pitbull” Cruz por decisão dividida para ganhar o título dos médios júnior da WBA

Andy Ruiz Jr. e Jarrell “Big Baby” Miller lutaram por um empate majoritário

Martin Bakole derrotou Jared Anderson por nocaute no quinto round em uma luta de pesos pesados

Luta pelo título: David Morrell derrotou Radivoje Kalajdzic por decisão unânime para ganhar o título “regular” dos meio-pesados ​​vago da WBA

Andy Cruz derrotou Antonio Moran por nocaute no sétimo round em uma luta leve

Aplicativo ESPN (16h20 horário do leste dos EUA)

