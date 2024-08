Resultados CJI: Craig Jones vs. Gabi Garcia

O MMA Fighting tem os resultados do CJI para o card de lutas Craig Jones x Gabi Garcia, blogs ao vivo das duas superlutas e muito mais do Thomas and Mack Center em Las Vegas, Nevada, na noite de sábado.

O organizador do evento Craig Jones é a atração principal do evento CJI no sábado, quando ele se enfrenta em uma superluta de homens contra mulheres contra Gabi Garcia, membro do Hall da Fama da IBJJF. Também no sábado, a estrela do UFC e ex-campeã do ADCC Mackenzie Dern enfrenta o ex-campeão do ADCC Ffion Davies em uma superluta também.

Confira os últimos resultados do Craig Jones Invitational abaixo.

Ação de sábado (MMA Fighting ao vivo agora)



Mais de 80kg semifinais:

Nicky Rod derrotou Adam Bradley por finalização (mata-leão) — Round 3, 3:12

Inacio Santos vs. Fellipe Andrew

Semifinais até 80kg:

Levi Jones-Leary vs. Lucas Barbosa

Kade Ruotolo vs. Andrew Tackett

Superlutas

Craig Jones vs. Gabi Garcia (blog ao vivo)

Mackenzie Dern x Ffion Davies

Luta de bronze acima de 80 kg:

Adam Bradley vs. TBD

Bronze na categoria até 80kg:

A definir

Mais de 80 kg final:

Nicky Rod vs. TBD

Final até 80kg:

A definir

Para os resultados de sexta-feira, confira os resultados do Craig Jones Invitational aqui.