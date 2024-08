Resultados da 8ª temporada da DWCS, semana 1: 4 contratos entregues após a noite de finalizações

Uma nova temporada de Série Contender está em andamento e o UFC já tem quatro novos lutadores sob contrato.

Na terça-feira à noite, a oitava temporada de Série Contender começou em Las Vegas e, após cinco lutas, o CEO do UFC, Dana White, concedeu contratos a Mansour Abdul-Malik, Bruno Lopes, Jose Delgado e Lone’er Kavanagh, que conquistaram grandes vitórias no UFC APEX.

Abdul-Malik brutaliza Schultz

Abdul-Malik mostrou por que a academia Xtreme Couture está tão interessada nele, já que o promissor lutador de 26 anos chegou a 6-0 na carreira com uma finalização brutal sobre Wes Schultz no evento principal da noite.

Abdul-Malik acertou grandes socos poderosos logo no início, mas a coragem de Schultz o manteve na luta e até mesmo o levou a ter momentos impressionantes no segundo round, quando ele desferiu alguns ataques pouco ortodoxos que deixaram Abdul-Malik cambaleando.

Infelizmente, aquela explosão foi o último gás que ele tinha e, depois que Abdul-Malik resistiu à tempestade, ele virou o jogo, pegou a montada e finalizou a luta com algumas cotoveladas violentas, o que lhe rendeu um contrato com o UFC.

Hamed supera Ding

Um ex-kickboxer, Rami Hamed, entrou em campo em cima da hora contra o lutador mais experiente do mundo. Série Contender história, Meng Ding, e embora ele não tenha surpreendido ninguém, o lutador libanês conseguiu uma vitória importante. Mostrando nuances de Stephen Thompson, Hamed saltou pela gaiola e superou Ding, que nunca conseguiu encontrar um ritmo, e até teve um ponto deduzido por golpes baixos repetidos enquanto lutava para chegar a Hamed.

Infelizmente para Hamed, seu desempenho não convenceu Dana White e ele perdeu um contrato.

Lopes para Sazhiniani (Português)

Na temporada passada, Bruno Lopes entrou Série Contender como um lutador invicto, mas menos de quatro minutos depois, o meio-pesado brasileiro sofreu sua primeira derrota contra o vencedor do contrato Brendson Ribeiro. As coisas foram diferentes dessa vez, já que Lopes superou um começo difícil para parar Mikhail Sazhiniani com golpes no corpo no segundo round da disputa.

Sazhiniani começou forte com golpes selvagens e circulares que derrubaram Lopes e o colocaram na defensiva. Mas no segundo round, Lopes machucou Sazhiniani com uma joelhada no corpo, e os golpes subsequentes forçaram o árbitro Herb Dean a parar a luta e White a lhe dar um contrato.

José Delgado congela Ernie Juarez

O matchmaker do UFC, Sean Shelby, estava confiante em José Delgado como um candidato, e todos entenderam o motivo na terça-feira à noite.

Apesar de aceitar a luta em cima da hora, Delgado saiu agressivamente, colocando um ritmo forte em Juarez com socos, joelhadas e ground-and-pound. Então, no segundo round, Delgado empurrou Juarez para a grade e acertou uma joelhada deslumbrante enquanto Juarez se abaixava, derrubando imediatamente seu oponente e ganhando seu contrato com o UFC.

Kavanagh aplica nocaute deslumbrante sobre Ho

Elogiada por Laura Sanko como uma das melhores promessas que ela já viu Série Contenderas expectativas eram altíssimas para Lone’er Kavanagh, e de alguma forma ele as superou, conseguindo um nocaute brutal no primeiro round sobre o também invicto An Tuan Ho.

Depois de alguns minutos se sentindo, Kavanagh entrou com um violento gancho de esquerda que derrubou Ho e o deixou na lona por vários minutos após a luta. Felizmente, Ho conseguiu eventualmente se recuperar e sair do octógono por conta própria, e Kavanagh carimbava seu ingresso para o UFC.

Confira os resultados do DWCS abaixo.