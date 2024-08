Resultados da 8ª temporada da DWCS, semana 2: mais 4 contratos concedidos, incluindo o ex-lutador da PFL Rizvan Kuniev

Depois de uma noite de finalizações e lutas duras, mais quatro lutadores se juntaram ao elenco do UFC.

Na terça-feira à noite, o segundo episódio de Série Contender aconteceu em Las Vegas no UFC APEX e depois de cinco lutas e três finalizações, o CEO do UFC Dana White concedeu contratos a Andreas Gustafsson, Rizvan Kuniev, Cortavious Romious e Cody Haddon.

Gustafsson brutaliza Pytlik

Andreas Gustafsson disse que iria canalizar o espírito Viking e foi exatamente isso que ele fez, finalizando Pat Pytlik com joelhadas e socos brutais no segundo round.

Gustafsson estabeleceu um ritmo forte desde o início, pressionando implacavelmente e trabalhando Pytlik no clinch e com quedas. Pytlik provou ser um jogo por um tempo, mas no segundo round, Gustafsson agarrou um clinch e acertou algumas joelhadas monstruosas na cabeça de Pytlik, mandando-o para a lona e rendendo a Gustafsson um contrato com o UFC.

Kuniev para Cunha no estouro do cronômetro

Depois de não conseguir ser contratado, apesar de uma vitória em seu primeiro Série Contender tentativa, Rizvan Kuniev aproveitou ao máximo sua segunda chance, parando Hugo Cunha no primeiro round e ganhando um contrato com o UFC no processo.

Talvez mais conhecido por vencer Renan Ferreira na PFL antes que o resultado fosse anulado devido a um teste de drogas reprovado, Kuniev está fora de ação há um ano cumprindo sua suspensão. Ele claramente usou esse tempo para melhorar, pois aumentou a pressão sobre Cunha no final do primeiro round, acertando uma joelhada no corpo e uma cotovelada que amassou o brasileiro, atacando com golpes para marcar a paralisação um segundo antes do round terminar.

Romious supera Imperato

Cortavious Romious falhou em sua primeira incursão para Série Contendersendo nocauteado em 29 segundos por Ramon Tavares na 7ª temporada, mas ele aproveitou ao máximo sua segunda chance, conquistando uma vitória por decisão dominante sobre Michael Imperato na disputa dos galos e um contrato com o UFC.

Romious controlou a maior parte da ação com seu boxe agressivo em pé e grappling furtivo no chão. Imperato nunca conseguiu ir, pois Romious era simplesmente demais para ele em todas as fases. Depois, Dana White teve algumas palavras duras para as escolhas de Romious, mas mesmo assim lhe concedeu um contrato, chamando-o de “um dos atletas mais talentosos que já vi”.

Finney esmaga Rowston

Na 7ª temporada de Série ContenderTorrez Finney conseguiu uma vitória por finalização que não foi boa o suficiente para lhe render um contrato. Desta vez, ele teve que se contentar com uma decisão sobre Cam Rowston, mas ainda sem contrato.

Exibindo seu poder e luta de marca registrada, Finney dominou Rowston com grappling, repetidamente aplicando grandes golpes e socos poderosos. Rowston se manteve firme e provou ser complicado o suficiente no chão para que Finney não conseguisse fazer mais do que abrir caminho para uma vitória clara por decisão. Depois, ele fez o possível para vender a Dana White um contrato com algum trabalho sólido de microfone, mas White não ficou impressionado, dizendo a Finney que ele seria dominado no UFC. White então disse a Finney para sair e ganhar mais experiência e voltar.

Haddon submete Brand

Companheiro de equipe (e ex-oponente) de Steve Erceg, Cody Haddon chegou com certa expectativa como um prospecto de 25 anos e o lutador australiano cumpriu, finalizando Billy Brand no primeiro round para garantir um contrato com o UFC.

Haddon demonstrou habilidades de boxe nítidas no início, acertando combinações rotineiramente antes de finalmente derrubar Brand com um gancho de esquerda. O faixa-preta de BJJ então o seguiu até o chão, pegou as costas e, após algum trabalho, encaixou o estrangulamento final da luta. No final da noite, Dana White nem demorou a conceder o contrato a Haddon, elogiando o australiano por suas habilidades e futuro.

Confira os resultados do DWCS abaixo.

Andreas Gustafsson derrotou Pat Pytlik por TKO (joelhos) — Round 2, 3:20

Rizvan Kuniev def. Hugo Cunha via TKO (punches) — Round 1, 4:59

Cortavious Romious derrotou Michael Imperato por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Torrez Finney derrotou Cameron Rowston por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Cody Haddon derrotou Billy Brand por finalização (mata-leão) — Round 1, 3:09