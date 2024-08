Resultados da 8ª temporada da DWCS, semana 3: quatro lutadores recebem contratos, Dana White marca uma revanche para um episódio futuro

Depois de mais uma noite de lutas emocionantes, o UFC tem quatro novos lutadores se juntando ao seu elenco, além de alguns outros que estão recebendo consideração especial.

Na terça-feira à noite, o terceiro episódio da oitava temporada de Série Contender aconteceu em Las Vegas no UFC APEX e depois de cinco lutas, o CEO do UFC Dana White concedeu contratos a Andrey Pulyaev, Bogdan Grad, Marco Tulio e Malcolm Wellmaker. Mas isso não foi tudo.

Apesar de perder para Grad, White fez um destaque especial para Michael Aswell como alguém que receberá uma ligação para quaisquer oportunidades futuras de última hora, e também foi criativo com a decisão controversa na luta de abertura entre Jack Duffy e Nick Piccininni, sugerindo uma remarcação da luta para o final desta temporada.

Pulyaev luta contra Anderson

Andrey Pulyaev lutou pela primeira vez fora da Rússia na terça-feira e parece que o ar de Las Vegas lhe fez bem, já que o lutador de 26 anos teve a melhor performance de sua carreira ao derrotar Liam Anderson no evento principal.

Pulyaev mostrou um kickboxing extremamente eficaz desde o início, marcando Anderson com chutes e jabs à distância, e então acertando ganchos desagradáveis ​​quando Anderson entrou. Conforme a luta se arrastava, Anderson conseguiu algumas quedas para revidar, mas Pulyaev estava à altura do grappling e, finalmente, venceu por decisão unânime e ganhou um contrato com o UFC.

Grad vai para a guerra com Aswell

Depois de perder para Tom Nolan no ano passado em Série ContenderBogdan Grad aproveitou ao máximo sua segunda chance, fazendo uma das melhores lutas de Série Contender história com Michael Aswell.

Grad e Aswell foram de igual para igual em uma batalha de vontades, com o boxe direto de Aswell desempenhando um papel perfeito para a agressividade e os socos poderosos de Grad. Após 15 minutos, ambos os homens estavam ensanguentados e derrotados, e Grad conseguiu uma decisão dividida. Na verdade, não houve perdedores nesta luta, pois depois, Dana White anunciou que por sua incrível luta, ambos os lutadores receberiam suas bolsas de show e vitória, junto com um bônus de luta especial e um contrato do UFC para Grad, e Aswell não foi deixado de fora, pois Dana White disse que seria o primeiro a ser chamado se alguém desistisse de qualquer luta futura.

Tulio gira para a vitória sobre Duclos

Em 2023, Marco Tulio fez sua Série Contender estreia e conquistou uma vitória por decisão unânime, além de um decreto de Dana White para sair e melhorar. Na terça-feira, Tulio mostrou que fez isso, finalizando Matthieu Duclos com um chute giratório e socos.

Tulio saiu agressivo no começo, mas Duclos provou ser igual a ele logo no começo, revidando em um round competitivo. Mas no segundo, Tulio manteve a pressão e acertou um dos chutes giratórios mais brutais que você verá no fígado, incapacitando Duclos imediatamente. Alguns socos subsequentes selaram o acordo e deram a Tulio sua chance no UFC.

Wellmaker derruba Bramhald

Malcolm Wellmaker prometeu uma surra no primeiro round, e foi exatamente isso que ele fez, derrotando Adam Bramhald em menos de três minutos.

O prospecto invicto de Augusta, GA, saiu e colocou em Adam Bramhald com chutes baixos e um jab rápido. Como resultado, Bramhald ficou um pouco imprudente para diminuir a distância e quando o fez, Wellmaker o acertou em um devastador contra-ataque de direita que não deixou dúvidas se ele conseguiria ou não um contrato com o UFC.

Piccininni supera Duffy

Três vezes All-American da Divisão 1 da NCAA no wrestling, Nick Piccininni veio para Série Contender com grandes expectativas dado seu pedigree, mas ele estava ocupado, conquistando uma vitória por decisão dividida.

Apesar de ser um grande azarão, Jack Duffy saiu disparando contra Piccininni com chutes baixos e uma guarda super ativa quando Piccininni foi para o wrestling. Mas depois de um round de abertura difícil, Piccininni conseguiu ter mais sucesso com o grappling, marcando quedas e indo para as costas repetidamente. No final, os juízes deram a Piccininni a decisão, mas Dana White não concordou, então, em vez de oferecer quaisquer contratos, ele se ofereceu para executar esta luta de volta no episódio 10 desta temporada, se ambos os lutadores concordassem.

Confira os resultados do DWCS abaixo.

Andrey Pulyaev derrotou Liam Anderson por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Bogdan Grad derrotou Michael Aswell por decisão dividida (29-28, 28-29, 30-27)

Marco Tulio derrotou Matthieu Duclos por nocaute técnico (chute giratório e socos) — Round 2, 2:38

Malcolm Wellmaker derrotou Adam Bramhald por nocaute — Round 1, 2:29

Nick Piccininni derrotou Jack Duffy por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)