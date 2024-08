Resultados da pesagem de Mayweather x Gotti III: Floyd Mayweather cede mais de 20 libras para John Gotti III

Floyd Mayweather Jr. está perdendo uma quantidade considerável de peso para John Gotti III.

Neste sábado, Mayweather e Gotti se reencontram em uma luta de exibição de boxe na Arena CDMX, na Cidade do México; e embora Mayweather tenha vantagem em experiência e habilidade, ele está abrindo mão de muito tamanho.

Em sua primeira luta em junho de 2023, Gotti chegou a pesar 181 libras, enquanto Mayweather se recusou a se pesar. Desta vez, Mayweather se dignou a subir na balança, embora totalmente vestido, pesando 160,38 libras, e com Gotti novamente pesando 181 libras, isso significa que a lenda do boxe de 47 anos está perdendo mais de 20 libras de peso na noite de sábado.

O primeiro confronto de Mayweather e Gotti foi uma das cenas mais caóticas da história recente dos esportes de combate. Após cinco rounds de ação que contaram predominantemente com Mayweather se exibindo e provocando, Gotti ficou frustrado e começou a falar mal de Mayweather, com as coisas aumentando entre os dois a ponto de o árbitro Kenny Bayless interromper a luta devido à conversa fiada. Isso provocou uma briga entre os dois lutadores e seus corners. A ordem foi finalmente restaurada e Gotti foi inicialmente suspenso por seis meses pelo fiasco, embora isso tenha sido revertido mais tarde.

Mas, apesar do histórico difícil entre os dois, as coisas correram bem na pesagem na sexta-feira. Depois que ambos os lutadores fizeram suas marcas, eles compartilharam um último confronto sem problemas. Agora, a única coisa que resta é que os dois resolvam suas diferenças um pouco mais definitivamente neste sábado.