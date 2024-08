Resultados da pesagem do UFC Abu Dhabi: Cory Sandhagen e Umar Nurmagomedov são oficiais para possível luta do desafiante nº 1

Cory Sandhagen e Umar Nurmagomedov estão prontos para uma luta que pode determinar o próximo desafiante ao título peso galo do UFC.

Na pesagem oficial matinal de sexta-feira para o UFC Abu Dhabi, Sandhagen e Nurmagomedov foram pesados ​​com sucesso para o evento principal de sábado, com Sandhagen pesando 136 libras (o máximo para uma luta peso galo sem título) e Nurmagomedov um pouco mais leve, com 135 libras.

Com os dois lutadores principais atualmente ocupando as 10 primeiras posições no MMA Fighting Global Rankings, é possível que o vencedor da luta entre Sandhagen e Nurmagomedov ganhe o direito de desafiar o vencedor da luta pelo título entre Sean O’Malley e Merab Dvalishvili, que acontece no UFC 306 em 14 de setembro.

No co-evento principal, o peso médio invicto Shara Magomedov enfrenta o perigoso finalizador de luta Michal Oleksiejczuk. Magomedov foi o último lutador a pesar, mas bateu o peso com sucesso em 186 libras, enquanto Oleksiejczuk chegou em 185 libras.

Todos os 28 lutadores que competiram na Etihad Arena em Abu Dhabi no sábado bateram o peso com sucesso.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Abu Dhabi.

Card principal (ABC, ESPN+ às 15h ET)

Cory Sandhagen (136) vs. Umar Nurmagomedov (135)

Shara Magomedov (186) vs. Michal Oleksiejczuk (185)

Marlon Vera (136) x Deiveson Figueiredo (135,5)

Tony Ferguson (170) contra Michael Chiesa (170)

Mackenzie Dern (115) contra Loopy Godinez (115,5)

Joel Alvarez (155,5) vs. Elves Brener (155)

Card Preliminar (ESPN2, ESPN+ às 12h ET)

Alonzo Menifield (204) x Azamat Murzakanov (205)

Mohammad Yahya (155) vs. Kauê Fernandes (155,5)

Shamil Gaziev (262) vs. Don’Tale Mayes (265)

Guram Kutateladze (155) vs. Jordan Vucenic (155)

Viktoria Dudakova (115,5) vs. Sam Hughes (114)

Jai Herbert (155.5) vs. Rolando Bedoya (155)

Sedriques Dumas (186) vs. Denis Tiuliulin (185)