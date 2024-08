Resultados da pesagem do UFC Vegas 95: Chelsea Chandler erra por 5 libras, outras duas acima do limite

Chelsea Chandler ficou aquém na balança novamente.

Pela segunda luta consecutiva, Chandler ultrapassou o limite do peso galo, dessa vez nem chegando perto, já que registrou 141 libras — cinco libras acima do limite para uma luta sem título — na pesagem oficial da manhã de sexta-feira para o UFC Vegas 95. Sua oponente Yana Santos pesou com sucesso 135,5 libras.

Ainda não se sabe se a luta será disputada em peso combinado e, se for, quanto da bolsa de Chandler será perdido como penalidade.

Chandler competiu no UFC em 140 e 145 libras e ainda não atingiu a marca do peso galo. Ela estava programada para competir em 135 libras contra Josiane Nunes em março passado, mas pesou 137 libras. Chandler derrotou Nunes por decisão unânime.

Chandler não foi o único que teve dificuldades na balança. Chepe Mariscal pesou 149,5 libras, 3,5 libras acima do limite de peso pena sem título, enquanto Danny Barlow chegou a 171,25 libras, 0,25 acima do limite de peso médio sem título.

Assim como com Chandler, o status da luta de Mariscal com Damon Jackson (146) ainda não foi oficializado. Dado o quão perto Barlow chegou de atingir o limite de 170 libras, resta saber se ele terá permissão para pesar novamente. O oponente de Barlow, Nikolay Veretennikov, pesou com sucesso 170,5 libras.

Os lutadores principais dos pesos pesados ​​de sábado, Marcin Tybura e Serghei Spivac, estão prontos para a revanche, com Tybura na categoria até 113 kg e Spivac na categoria até 108 kg. Tybura derrotou Spivac por decisão unânime quando lutaram pela primeira vez no UFC Norfolk em fevereiro de 2020.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 95.

Card principal (ESPN/ESPN+ às 19h ET)

Marcin Tybura (252) vs. Sergei Spivac (238)

Damon Jackson (146) x Chepe Mariscal (149,5)*

Danny Barlow (171,25)* contra Nikolay Veretennikov (170,5)

Chris Gutiérrez (136) vs. Quang Le (136)

Yana Santos (135,5) vs. Chelsea Chandler (141)*

Toshiomi Kazama (136) vs. Charalampos Grigoriou (136)

Card Preliminar (ESPN/ESPN+ às 17h ET)

Karol Rosa (135,5) vs. Senhorita Kianzad (135,5)

Jhonata Diniz (258) x Karl Williams (243)

Youssef Zalal (145,5) vs. Jarno Errens (145,5)

Stephanie Luciano (115) vs. Talita Alencar (115.5)

*Lutador perdeu peso