Resultados da pesagem do UFC Vegas 96: Jared Cannonier e Caio Borralho prontos para o confronto dos médios

Jared Cannonier x Caio Borralho está oficialmente marcado.

Na sexta-feira, Cannonier e Borralho bateram o peso com sucesso para sua luta principal de peso médio no UFC Vegas 96 no sábado no UFC APEX. Borralho fez uso da franquia de uma libra, chegando a 186 libras, enquanto Cannonier foi além e atingiu 184 libras.

O co-evento principal de sábado contará com a veterana Angela Hill enfrentando Tabatha Ricci em uma disputa de peso-palha, e ambas as mulheres também bateram o peso para a luta, com Hill chegando em 115,5 libras e Ricci chegando em 115.

As outras 20 lutas no card também atingiram o peso para suas respectivas lutas, e o fizeram com relativa facilidade. Apenas um lutador precisou fazer uso do escudo de privacidade, Mairon Santos Alves, que inicialmente chegou com meio quilo acima do limite de 146, mas atingiu sua marca na segunda tentativa.

O UFC Vegas 96 começa no sábado às 19h ET. Confira os resultados completos da pesagem abaixo.

Card principal (ESPN/ESPN+ às 22h ET)

Jared Cannonier (184) vs. Caio Borralho (186)

Angela Hill (115,5) x Tabatha Ricci (115)

Robert Valentin (185) vs. Ryan Loder (186) — (final dos médios do TUF 32)

Kaan Ofli (145) vs. Mairon Santos Alves (146) — (Final dos penas do TUF 32)

Neil Magny (170) contra Michael Morales (171)

Edmen Shahbazyan (184,5) vs. Gerald Meerschaert (185)

Card Preliminar (ESPN+ às 19h ET)

Dennis Buzukja (155,5) vs. Francis Marshall (156)

Zach Reese (184,5) vs. José Medina (186)

Viacheslav Borshchev (155,5) vs. James Llontop (154,5)

Jacqueline Cavalcanti (135) x Josiane Nunes (136)

Zygimantas Ramaska ​​​​(146) vs. Nathan Fletcher (145,5)

Wang Cong (125) contra Victoria Leonard (125)