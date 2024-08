Resultados do Misfits Boxing 16: Josh Brueckner para FaZe Temper e tem um tenso confronto com Le’Veon Bell

Josh Brueckner voltou à coluna das vitórias com um nocaute devastador.

No sábado, no James L. Knight Center em Miami, Brueckner enfrentou FaZe Temper no evento principal do Misfits Boxing 16, conquistando uma vitória por TKO no segundo round. Brueckner estava fora de ação há mais de 18 meses desde a derrota para Salt Papi em janeiro de 2023, mas “Boss” claramente usou esse tempo para trabalhar suas habilidades enquanto controlava a luta desde o sino de abertura, intimidando Temper pelo ringue.

Após um round de abertura de vai e vem, Brueckner aumentou a agressividade no segundo round, eventualmente derrubando Temper com um gancho curto durante uma enxurrada de socos. Temper venceu a contagem e continuou, mas Brueckner foi direto para ele, novamente derrubando Temper na lona e dessa vez o árbitro já tinha visto o suficiente, interrompendo a luta aos 2:52 do segundo round.

A vitória levou Brueckner para as semifinais do Misfits Cruiserweight Title Tournament, e depois ele chamou o ex-NFL All-Pro Le’Veon Bell para o ringue, onde os dois trocaram uma breve conversa fiada. Bell também está nas semifinais do Cruiserweight Title Tournament, tendo vencido sua luta nas quartas de final contra Tristan Hamm em maio, embora se os dois se encontrarem, não será até as finais.

No co-evento principal, o campeão meio-pesado do Misfits, Anthony Taylor, defendeu seu cinturão, atropelando Samuel Ericsson a caminho de uma vitória por nocaute técnico no segundo round.

Taylor deveria enfrentar o dono do Misfits e estrela do YouTube KSI em uma luta dois contra um ao lado de Slim Albaher no final deste mês, mas depois que KSI sofreu uma lesão que o forçou a sair da luta, Taylor entrou em cena em cima da hora contra Ericsson neste fim de semana. A paralisação foi apenas a segunda de Taylor em sua carreira de boxe e a primeira no Misfits.

Confira os resultados completos do Misfits Boxing 16 abaixo.

Josh Brueckner derrotou FaZe Temper por nocaute técnico no segundo round, 2:51

Anthony Taylor derrotou Samuel Ericsson por nocaute técnico no segundo round, 2:52

Amir Anderson derrotou Kjonti Davis por nocaute técnico no terceiro round, 2:54

Yuddy Gang TV derrotou o argentino King por decisão unânime

J’Hon Ingram derrotou Ryan Schwartzberg por decisão unânime

Lil Cracra derrotou Ace Musa por decisão dividida

Leah Gotti derrotou Amber Fields por nocaute técnico no terceiro round, 1:43