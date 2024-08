Resultados do Misfits Boxing 16: Temper vs. Brueckner

O MMA Fighting tem os resultados do Misfits Boxing 16 para o card de luta Temper vs. Brueckner e muito mais do James L Knight Centre em Miami, Flórida, na noite de sábado.

No evento principal, FaZe Temper e Josh Brueckner vão se enfrentar nas quartas de final do torneio do título cruiserweight. Temperrr está 2-2 em suas últimas quatro lutas no Misfits Boxing, enquanto Brueckner está 1-1 em suas últimas duas lutas no Misfits Boxing.

O ex-veterano do Bellator Anthony Taylor e Samuel Ericsson vão se enfrentar pelo título meio-pesado do Misfits no co-evento principal. Taylor venceu suas duas últimas lutas no Misfits Boxing, enquanto Ericsson está fazendo sua estreia no Misfits Boxing.

Confira os resultados do Misfits Boxing 16 abaixo.

Card principal (DAZN às 14h15 ET)

FaZe Temper vs. Josh Brueckner

Anthony Taylor contra Samuel Ericsson

Amir Anderson vs. Kjonti Davis

Yuddy GangTV vs. Rei argentino

J’Hon Ingram contra Ryan Schwartzberg

Lil Cracra vs. Ace Musa

Leah Gotti derrotou Amber Fields por nocaute técnico no terceiro round