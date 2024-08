Resultados do Misfits Boxing 17: Aarons vs. Simpson

O MMA Fighting traz os resultados do MIsfits Boxing 17 para o card de luta Aarons x Simpson e muito mais da 3Arena em Dublin, Irlanda, na tarde de sábado.

O influenciador Danny Aarons e Danny Simpson, ex-zagueiro dos clubes ingleses Leicester City, Newcastle United e outros, vão se enfrentar no evento principal. Aarons receberá a medalha de campeão da Premier League de Simpson com uma vitória, enquanto Simpson receberá a placa de ouro do YouTube de Aarons.

Anthony Taylor, ex-lutador de MMA do Bellator, enfrentará Gabriel Silva, filho da lenda do UFC Anderson Silva, pelo título meio-pesado do Misfits Boxing no card principal.

Confira os resultados do Misfits Boxing 17 abaixo.

Card principal (DAZN PPV às 13h ET)

Danny Aarons contra Danny Simpson

Deen the Great vs. Dave Fogarty – luta pelo título dos leves

Anthony Taylor vs. Gabriel Silva – luta pelo título dos meio-pesados

HSTikkyTokky vs. George Fensom

Sami Hamed vs. Jesse Clarke

Ben Williams contra Warren Spencer

Mike Edwards contra Jake Cornish

DTG vs. Minicon