Resultados do Misfits Boxing 17: Danny Aarons enfrenta o campeão da Premier League Danny Simpson para empatar

Afinal, Danny Aarons e Danny Simpson não terão que abrir mão de seus bens mais valiosos.

O evento principal do Misfits Boxing 17 de sábado na 3Arena em Dublin, Irlanda, terminou em um empate dividido muito disputado depois que o YouTuber Danny Aarons e o destaque aposentado da Premier League Danny Simpson lutaram por quatro rounds emocionantes, embora pouco técnicos.

Embora ambos os homens provavelmente estejam decepcionados com o resultado, isso significa que sua aposta corajosa antes da luta agora não tem mais consequências. Aarons, um YouTuber popular, daria a Simpson seu botão de ouro (uma placa dada a criadores de conteúdo que atingiram 1.000.000 de inscritos) se ele perdesse, enquanto Simpson colocou um prêmio ainda mais prestigioso em jogo: a medalha da Premier League que ele ganhou como um membro-chave do time do Leicester City que milagrosamente fez uma corrida milagrosa pelo campeonato em 2016.

No que foi a primeira luta de boxe de Aarons e Simpson, sua inexperiência apareceu quando eles se envolveram em uma briga desleixada de 12 minutos. Os frames do meio viram ambos os homens terem lampejos de ataque efetivo, com o Simpson mais longo mantendo Aarons afastado com socos de longo alcance no Round 2, e Aarons conseguindo suas combinações no Round 3. Parecia ser uma luta de qualquer um indo para o quarto e último round.

Nenhum dos lutadores conseguiu se afastar no Round 4, pois toda a técnica foi pela janela e a ação se transformou em uma briga desleixada. Quando o gongo final tocou, não estava claro quem sairia com a vitória e, como se viu, ninguém saiu.

Em outro lugar do card, o campeão meio-pesado Anthony Taylor deu a Gabriel Silva, filho da lenda do MMA Anderson Silva, uma derrota devastadora por nocaute técnico, o influenciador fitness HSTikkyTokky atropelou o superado astro de reality show George Fensom, e Deen the Great defendeu com sucesso seu título leve com um nocaute técnico no terceiro round sobre Dave Fogarty.

Veja os resultados do Misfits Boxing 17 abaixo.

Danny Aarons vs. Danny Simpson termina em empate dividido (38-38, 39-37, 37-39)

Anthony Taylor derrotou Gabriel Silva por nocaute técnico (R3, 2:54) — luta pelo título dos meio-pesados

HSTikkyTokky derrotou George Fensom por nocaute técnico (R1, 1:19)

Ben Williams derrotou Warren Spencer por nocaute técnico (R2, 0:45)

Deen the Great derrotou Dave Fogarty via TKO (R3, 2:57) — luta pelo título dos leves

Sami Hamed derrotou Jesse Clarke por nocaute técnico (interrupção de escanteio) (R2, 2:21)

Mike Edwards derrotou Jake Cornish por decisão unânime (49-46 x2, 50-47)

Minikon derrotou DTG por decisão majoritária (48-48, 48-47 x2)