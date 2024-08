Resultados do PFL 7: Denis Goltsov, Dakota Ditcheva brilham com nocautes rápidos para chegar à final de US$ 1 milhão

Denis Goltsov está caminhando para seu segundo campeonato consecutivo da PFL.

O russo de 34 anos e vice-campeão dos pesos pesados ​​da PFL de 2023 derrotou Tim Johnson facilmente na sexta-feira no evento principal do PFL 7, atropelando Johnson com um ataque de ground and pound para garantir sua vaga nas finais dos pesos pesados ​​de 2024.

O cabeça de chave número 1, Goltsov (35-8) derrubou Johnson no tapete após um clinch inicial na gaiola e então o bombardeou com socos da posição superior e, eventualmente, das costas de Johnson para garantir a parada misericordiosa na marca de 2:26 do round de abertura. Goltsov está agora com 7-1 sob o guarda-chuva da PFL desde 2022, com sua única derrota ocorrendo em um nocaute no segundo round nas mãos de Renan Ferreira nas finais de 2023. Goltsov finalizou Linton Vassell, Thiago Santos e agora Johnson (18-10) para garantir sua segunda chance no grande prêmio de US$ 1 milhão da PFL.

O encontro com Goltsov na final dos pesos pesados ​​será com o cabeça de chave número 2 Oleg Popov (18-1), que derrotou o desafiante ao título do Bellator por duas vezes Linton Vassell (24-10, 1 NC) em uma decisão unânime desequilibrada, embora sem intercorrências. Popov levou Vassell ao chão várias vezes e dominou o grappling para garantir um trio de pontuações de 30-27 e manter vivo seu sonho de US$ 1 milhão.

No co-evento principal, a estrela local e cabeça de chave número 1 Dakota Ditcheva (13-0) continuou a transformar a temporada do peso mosca feminino em seu próprio destaque pessoal, demolindo Jena Bishop (7-2) com uma saraivada brutal de joelhadas e socos para outra paralisação no primeiro round.

Após escapar de uma queda precoce, Ditcheva derrubou Bishop poucos minutos depois do início da disputa com uma joelhada limpa na cabeça. Ditcheva então permitiu que sua oponente atordoada se levantasse, apenas para derrubá-la novamente com uma direita perfeita que encerrou a disputa na marca de 3:54 do round. Ditcheva agora está 3-0 com três nocautes no primeiro round em 2024.

“Eles esperavam [me to win]? Porque eu ouvi muita baboseira da internet. Toda a semana de luta dela, todas as garotas no torneio — acho que já provei o suficiente só ali. Não fazemos decisões divididas por aqui”, disse Ditcheva sorrindo após a luta.

Ao lado de Ditcheva na final de US$ 1 milhão estará a desafiante ao título do UFC e segunda cabeça de chave, Taila Santos (22-3), que derrotou a campeã peso-mosca do Bellator, Liz Carmouche (22-8), em uma disputa acirrada para conquistar uma decisão unânime.

Santos derrubou Carmouche no começo e passou os minutos finais do primeiro round buscando um mata-leão nas costas de Carmouche. Carmouche defendeu bem e reagiu com uma exibição sufocante no terceiro round, embora Santos tenha acertado direitas fortes o suficiente e se defendido do grappling de Carmouche nos dois primeiros frames para garantir pontuações de 29-28. Notavelmente, Carmouche teria sido penalizado em um ponto por perder o peso em uma libra se as pontuações tivessem sido mais próximas, no entanto, Santos foi bem-sucedido o suficiente para que isso não entrasse em jogo.

O PFL 7 ocorreu em 2 de agosto no Auditório Municipal de Nashville, em Nashville, Tennessee.

Confira abaixo os resultados completos do PFL 7.

Cartão Principal

Denis Goltsov derrotou Tim Johnson por nocaute técnico (socos) aos 2:26 do Round 1

Dakota Ditcheva derrotou Jena Bishop por nocaute técnico (joelhadas e socos) aos 3:54 do Round 1

Oleg Popov derrotou Linton Vassell por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Taila Santos derrotou. Liz Carmouche por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Card Preliminar

Sergey Bilostenniy derrotou Tyrell Fortune via submissão verbal (chave de calcanhar) aos 2:00 do Round 1

Alexei Pergande derrotou Daniel Boehle por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Cody Law derrotou Zachary Hicks por finalização (mata-leão) aos 3:15 do Round 1

Dedrek Sanders derrotou Sergio Cossio por TKO (golpes) aos 2:34 do Round 1

Anthony Ivy derrotou Jaleel Willis por finalização (mata-leão) aos 4:49 do Round 2

Kevin Pease derrotou Nick Meck por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)