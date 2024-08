Resultados do PFL 7: Goltsov vs. Johnson

O MMA Fighting tem os resultados do PFL 7 para o card de luta Goltsov x Johnson e mais do Nashville Municipal Auditorium em Nashville, Tennessee.

No evento principal, o veterano finalista da PFL Denis Goltsov parece querer fazer viagens consecutivas para as finais dos pesos pesados ​​quando ele enfrenta o antigo concorrente do Bellator Tim Johnson. Goltsov foi 2-0 na temporada regular, enquanto Johnson precisou de apenas uma finalização rápida para se classificar para as semifinais.

A invicta peso mosca Dakota Ditcheva luta contra Jena Bishop no evento co-principal.

Confira os resultados do PFL 7 abaixo.

Card principal (21h00 horário do leste dos EUA, ESPN e ESPN+)

Denis Goltsov contra Tim Johnson

Dakota Ditcheva vs. Jena Bishop

Oleg Popov contra Linton Vassell

Liz Carmouche x Taila Santos

Card Preliminar (18h ET, ESPN+)

Tyrell Fortune contra Sergey Bilostenniy

Alexei Pergande x Daniel Boehle

Cody Law contra Zachary Hicks

Sérgio Cossio vs. Dedrek Sanders

Jaleel Willis contra Anthony Ivy

Kevin Pease derrotou Nick Meck por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)