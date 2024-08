Resultados do PFL 8: Impa Kasanganay avança para a final, Biaggio Ali Walsh dá nocaute deslumbrante

Impa Kasanganay está a uma vitória de outro cheque de US$ 1 milhão.

Na sexta-feira à noite no Hard Rock Live em Hollywood, Flórida, Kasanganay enfrentou Josh Silveira no evento principal do PFL 8. Foi uma revanche da batalha anterior nas finais do torneio dos meio-pesados ​​de 2023 e, embora ele tenha tido que trabalhar muito duro desta vez, Kasanganay ainda assim teve sua mão levantada.

Em seu primeiro encontro, Kasanganay superou Silveira com golpes superiores e ótima defesa de wrestling, mas indo para esta luta Silveira prometeu que era um homem novo e o produto da American Top Team parecia, saindo agressivamente para começar e colocando Kasanganay sob fogo. O que resultou foi uma briga de cachorro de um lado para o outro com Kasanganay acertando os golpes mais significativos e até mesmo marcando uma grande queda no final da luta. No final, os juízes premiaram Kasanganay com uma decisão unânime e ele segue para as finais de 2024, onde espera se tornar um bicampeão.

No co-evento principal, Dovletdzhan Yagshimuradov derrotou o ex-campeão da PFL Rob Wilkinson para ganhar sua vaga nas finais dos meio-pesados. Wilkinson fez seu nome na PFL com seu estilo agressivo de trocação, mas foi Yagshimuradov quem levou a melhor nas trocas de golpes na luta, acertando os socos mais fortes e frustrando o ataque de Wilkinson, apesar de não conseguir completar nenhuma queda. No final, os juízes premiaram os socos poderosos de Yagshimuradov, dando a ele uma varredura limpa nos cartões de pontuação.

Na luta em destaque da noite, Gadzhi Rabadanov abriu caminho para as finais do torneio leve, parando Michael Dufort no segundo round. Amigo e parceiro de treino de Islam Makhachev e Khabib Nurmagomedov, Rabadanov mostrou sua trocação em vez de seu grappling na sexta-feira, acertando Dufort com um gancho de esquerda e, em seguida, finalizando-o com golpes de acompanhamento no chão para ganhar sua vaga nas finais.

Na primeira semifinal leve da noite, o ex-campeão leve do Bellator Brent Primus garantiu sua vaga nas finais do torneio com uma exibição dominante contra o finalista do torneio leve de 2023 Clay Collard. Primus foi capaz de alavancar suas habilidades de wrestling e grappling para anular as habilidades de trocação de Collard, marcando quedas repetidamente e assumindo posição dominante a caminho de uma vitória por decisão unânime.

A melhor performance da noite, no entanto, foi reservada para a luta de abertura do card principal, onde Biaggio Ali Walsh conseguiu o primeiro nocaute de sua carreira profissional, derrotando Brian Stapleton em apenas 55 segundos.

Ali Walsh, neto de Muhammad Ali, lutou várias vezes pela PFL como amador, mas fez sua estreia profissional no início deste ano com uma vitória por decisão unânime na PFL contra o Bellator. Desta vez, porém, as coisas foram mais como a maioria de suas lutas amadoras, quando ele empatou Stapleton com um golpe de direita por cima de um jab para marcar o final rápido.

Confira os resultados completos do PFL 8 abaixo.

Impa Kasangay derrotou. Josh Silveira por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Dovletdzhan Yagshimuradov derrotou Rob Wilkinson por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Gadzi Rabadanov derrotou. Michael Dufort por nocaute técnico (socos) – Round 2, 1:51

Brent Primus derrotou Clay Collard por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Biaggio Ali Walsh derrotou Brian Stapleton por nocaute (soco) — Round 1, 0:55

Danny Sabatello vs. Lazaro Dayron termina em empate majoritário (29-27, 28-28, 28-28)

Mads Burnell derrotou Elvin Espinoza por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Thad Jean derrotou Chris Brown por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Jordan Oliver derrotou Braydon Akeo por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Michelle Montague derrotou Marilia Morais por finalização (mata-leão) — Round 1, 1:44