Resultados do PFL 8: Kasanganay vs. Silveira

O MMA Fighting tem os resultados do PFL 8 para o card de lutas Kasanganay x Silveira e mais do Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood em Hollywood, Flórida, na noite de sexta-feira.

No evento principal, Impa Kasanganay enfrenta Josh Silveira por uma vaga na final dos meio-pesados. Kasanganay venceu Silveira por decisão unânime em seu encontro anterior — a final dos meio-pesados ​​da temporada de 2023.

Rob Wilkinson e Dovletdzhan Yagshimuradov se enfrentam na outra semifinal dos meio-pesados.

O promissor Biaggio Ali Walsh também competirá em sua segunda luta da PFL do ano.

Confira os resultados do PFL 8 abaixo.

Card principal (ESPN/ESPN+ às 21h ET)

Impa Kasanganay vs. Josh Silveira

Rob Wilkinson vs. Dovletdzhan Yagshimuradov

Gadzi Rabadanov vs. Michael Dufort

Brent Primus x Clay Collard

Biaggio Ali Walsh vs. Brian Stapleton

Preliminares (ESPN+ às 18h30 horário do leste dos EUA)

Danny Sabatello vs. Lázaro Dayron

Mads Burnell contra Elvin Espinoza

Thad Jean contra Chris Brown

Jordan Oliver contra Braydon Akeo

Michelle Montague vs. Marilia Morais