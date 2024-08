Resultados do PFL 9: Brendan Loughnane avança para outra final de US$ 1 milhão em noite de decisões

Brendan Loughnane está mais uma vez perto de US$ 1 milhão.

O campeão do PFL de 2022 avançou para as finais do peso pena de 2024 com uma vitória extenuante em três rounds sobre Kai Kamaka III na sexta-feira no evento principal do PFL 9, que aconteceu no The Anthem em Washington, DC

Loughnane (30-5), o cabeça de chave número 1 do peso-pena após a temporada regular deste ano, teve o cabeça de chave número 4 Kamaka (14-6-1) nas cordas no round de abertura, machucando o veterano do UFC com um chute giratório no corpo e depois derrubando-o com uma salva furiosa de socos e joelhadas de clinch. Enquanto Kamaka sobreviveu para ser salvo pelo gongo, depois se recuperou para montar uma final competitiva de 10 minutos — repetidamente contra-atacando o ataque de Loughnane e criando acidentes de carro em suas trocas — Loughnane ainda encontrou sucesso suficiente com seus longos jabs e ataques giratórios para levar uma merecida decisão dividida por meio de pontuações de 29-28, 28-29 e 30-27.

Do outro lado de Loughnane na final dos penas de US$ 1 milhão está o cabeça de chave número 3 Timur Khizriev (17-0), um importado do Bellator que continuou seu domínio sobre a PFL com uma vitória por decisão dividida sobre o finalista de 2023 e cabeça de chave número 2 Gabriel Braga (14-2).

Em uma luta competitiva, mas no final das contas clara, Khizriev consistentemente venceu Braga no soco e superou o brasileiro em mais de 15 minutos para ganhar um par de pontuações de 30-27 dos juízes Bryan Miner e Rick Winter, enquanto o polêmico juiz David Tirelli entregou um cartão de pontuação intrigante de 29-28 para Braga. Notavelmente, Tirelli também foi o juiz dissidente em Loughnane vs. Kamaka.

No co-evento principal da noite, o cabeça de chave número 2 dos meio-médios Magomed Umalatov (17-0) se defendeu de uma enxurrada de tentativas de finalização tardia para superar o oponente substituto Neiman Gracie (13-6) e avançar para as finais da PFL. Umalatov ensanguentou Gracie e repetidamente acertou o desafiante ao título do Bellator com mãos direitas, ganchos de esquerda fortes e um-dois rápidos como pistão para ganhar uma liderança inicial, antes de Gracie se recuperar no terceiro round com uma enxurrada de tentativas de finalização nas costas, incluindo gogoplatas e cortadores de panturrilha raramente vistos.

No final, os juízes marcaram a luta em 30-27, 29-28 e 29-28 a favor de Umalatov, estendendo a sequência de vitórias do russo na PFL para oito vitórias consecutivas em oito aparições.

O encontro de Umalatov na final dos meio-médios de US$ 1 milhão será com seu compatriota, o cabeça de chave número 1 Shamil Musaev (19-0-1), depois que o russo invicto dominou o cabeça de chave número 4 Murad Ramazanov (12-2) pela segunda vez nesta temporada para carimbar sua passagem pela chave.

Menos de dois meses após nocautear Ramazanov em uma luta da temporada regular, Musaev mais uma vez superou seu adversário, usando uma combinação de ritmo sufocante e pressão implacável tanto na luta em pé quanto na luta agarrada para ganhar uma decisão unânime unilateral com pontuações de 29-28, 30-27 e 30-27.

As lutas do card principal encerraram um evento de nove lutas que terminou com sete decisões consecutivas.

Confira abaixo os resultados completos do PFL 9.