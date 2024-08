Resultados do PFL 9: Loughnane vs. Kamaka III

O MMA Fighting tem os resultados do PFL 9 para o card de luta Loughnane x Kamaka III e mais do The Anthem em Washington, DC, na sexta-feira à noite.

No evento principal, o campeão peso-pena do PFL de 2022 Brendan Loughnane enfrenta Kai Kamaka III por uma vaga na final do peso-pena de US$ 1 milhão deste ano. Loughnane está invicto com dois nocautes na temporada de 2024, enquanto o veterano do UFC Kamaka está 2-0 com duas decisões.

Magomed Umalatov e Neiman Gracie se enfrentam na semifinal dos meio-médios no evento co-principal.

Confira os resultados do PFL 9 abaixo.

Card principal (ESPN/ESPN+, 21h00 horário do leste dos EUA)

Brendan Loughnane x Brendan Loughnane. Comedor de Fogo III

Magomed Umalatov vs. Neiman Gracie

Gabriel Braga vs. Timur Khizriev

Shamil Musaev vs. Murad Ramazanov

Card Preliminar (ESPN/ESPN+, AO VIVO AGORA)

Ray Cooper III vs. Mukhamed Berkhamov

Tyler Diamante vs. Henrique Barzola

Jesse Stirn x José Perez

Maxwell Djantou Nana vs. Kent Mafileo

Shido Boris Esperança vs. Tyler Hill