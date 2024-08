Resultados do UFC Abu Dhabi: Nurmagomedov vence Sandhagen e está pronto para disputar o título

Abrir Reações Estendidas

Umar Nurmagomedov continuou sua trajetória vitoriosa ao derrotar Cory Sandhagen por decisão unânime na noite de sábado.

Nurmagomedov (18-0) está agora em uma sequência de seis vitórias no UFC, e com a vitória sobre o peso galo nº 3 do ranking da ESPN em Sandhagen (17-5), “Young Eagle” provavelmente será o próximo a desafiar o título de 135 libras. Sean O’Malley defenderá seu cinturão peso galo contra Merab Dvalishvili no UFC 306 em setembro.

Aqui está tudo o que aconteceu no card de 13 lutas em Abu Dhabi, incluindo resultados, principais notícias, destaques e grandes momentos do sábado.

Resultados do UFC Abu Dhabi

jogar 0:31 Álvarez conecta golpes devastadores de joelho para nocaute desagradável Joel Álvarez não se conteve e aplicou uma série de joelhadas fortes para garantir uma vitória por nocaute sobre Elves Brener.

Peso galo masculino: Umar Nurmagomedov derrotou Cory Sandhagen

Peso médio: Shara Magomedov derrotou. Michal Oleksiejczuk

Peso galo masculino: Deiveson Figueiredo venceu Marlon Vera

Peso meio-médio: Michael Chiesa derrotou Tony Ferguson

Peso palha: Mackenzie Dern derrotou Loopy Godínez

Peso leve: Joel Álvarez derrotou Elves Brener

Peso meio-pesado: Azamat Murzakanov derrotou Alonzo Menifield

Peso leve: Kauê Fernandes venceu. Mohammad Yahya

Peso pesado: Shamil Gaziev derrotou Don’Tale Mayes

Peso leve: Guram Kutateladze derrotou Jordan Vucenic

Peso palha: Sam Hughes derrotou Viktoriia Dudakova

Peso leve: Jai Herbert derrotou. Rolando Bedoya

Peso médio: Sedriques Dumas derrotou Denis Tiuliulin

