Resultados do WWE SummerSlam 2024: Reigns retorna e ajuda Rhodes a manter o título contra Sikoa

Cody Rhodes manteve seu Campeonato Universal da WWE sobre Solo Sikoa na noite de sábado em Cleveland, mas o maior momento da noite pertenceu a Roman Reigns.

Reigns, o ex-campeão universal, retornou após quatro meses de folga para resolver alguns negócios com Sikoa, quando o “Chefe Tribal Original” desferiu um Superman Punch e uma lança em seu primo para dar a vitória a Rhodes.

O que isso significa para The Bloodline? Reigns está de volta? Teremos que descobrir nas próximas semanas após as festividades de sábado.

Cinco outros títulos estavam em disputa no Cleveland Stadium, e quatro deles mudaram de mãos. Aqui está tudo o que aconteceu no card de sete lutas na edição de 2024 do SummerSlam.





Resultados do SummerSlam 2024

Bron Breakker é o novo Campeão Intercontinental após derrotar Sami Zayn no SummerSlam. WWE/Getty Images

Campeonato WWE indiscutível: Cody Rhodes (c) derrotou Solo Sikoa em uma luta Bloodline Rules

Campeonato Mundial de Pesos Pesados: Gunther derrotou Damian Priest (c)

Partida de simples: Drew McIntyre derrotou CM Punk (Seth “Freakin” Rollins será o árbitro convidado especial)

Campeonato Feminino da WWE: Nia Jax venceu Bayley (c)

Campeonato Mundial Feminino: Liv Morgan (c) derrotou Rhea Ripley

Campeonato dos Estados Unidos da WWE: Logan Paul (c) vs. LA Knight derrotou Logan Paul (c)

Campeonato Intercontinental da WWE: Bron Breakker derrotou Sami Zayn (c)

Resultados do SummerSlam 2023

jogar 2:44 Os melhores momentos do SummerSlam Confira os principais momentos da história do WWE SummerSlam, incluindo Brock Lesnar conquistando o título da WWE e Seth Rollins se tornando um campeão duplo.

Batalha Real Slim Jim SummerSlam: LA Knight vence batalha real de 25 homens

Partida de simples: Cody Rhodes venceu Brock Lesnar

Partida de simples: Logan Paul derrotou Ricochet

Regras da luta MMA: Shayna Baszler venceu Ronda Rousey

Luta tripla pelo campeonato feminino do WWE Raw: Bianca Belair derrotou Asuka (c) e Charlotte Flair

Luta pelo título intercontinental da WWE: Gunther (c) derrotou Drew McIntyre

Luta pelo título mundial dos pesos pesados ​​da WWE: Seth Rollins (c) derrotou Finn Balor

Tribal Combat pelo Undisputed WWE Universal Championship e reconhecimento do Tribal Chief: Roman Reigns (c) def. Jey Uso

(c) = atual campeão

Histórias em destaque do WWE SummerSlam

Drew McIntyre derrotou Randy Orton no SummerSlam 2020. WWE

A edição de 2022 do WWE SummerSlam está marcada para acontecer em 30 de julho no Nissan Stadium de Nashville, a casa do Tennessee Titans. É a 35ª edição de um dos eventos de assinatura da WWE, e o card apresentará quatro lutas por título. Abaixo você encontrará as lutas para assistir e muito mais.

Última luta em pé pelo indiscutível campeonato universal da WWE: Roman Reigns (c) derrotou Brock Lesnar

Partida de simples: Pat McAfee derrotou Happy Corbin

Partida de simples: Logan Paul venceu The Miz

Campeonato dos Estados Unidos da WWE: Bobby Lashley (c) def. Teoria

Campeonato indiscutível de duplas da WWE: Os Usos (Jey Uso e Jimmy Uso) (c) def. Os Lucros de Rua (Angelo Dawkins e Montez Ford)

Campeonato feminino do WWE SmackDown: Liv Morgan (c) derrotou Ronda Rousey

Nenhuma partida de desqualificação: Os Mysterios derrotaram Finn Balor e Damian Priest (O Dia do Julgamento)

Campeonato feminino Raw: Bianca Belair venceu Becky Lynch

Roman Reigns derrotou Brock Lesnar para ganhar o campeonato Universal no SummerSlam. Steve Braband/ESPN

A edição de 2021 do WWE SummerSlam estava marcada para acontecer no sábado, 21 de agosto, no Allegiant Stadium em Las Vegas, Nevada — a casa do Las Vegas Raiders. É a 34ª edição de um dos eventos de assinatura da WWE, e foi encabeçada por um par de lutas de título mundial com lendas que retornam.

As coisas esquentaram nos bastidores entre Chris Jericho e Brock Lesnar após o evento principal do SummerSlam em 2016, quando Lesnar abriu um corte profundo no olho de Randy Orton após algumas cotoveladas fortes. Rafa Álvarez

A edição de 2020 do SummerSlam aconteceu no domingo, 23 de agosto, no Amway Center em Orlando. Embora inicialmente estivesse programado para acontecer no TD Garden Boston, Massachusetts, a pandemia de coronavírus em andamento forçou a WWE a cancelar esses planos. O NXT TakeOver XXX (que aconteceu em 22 de agosto) foi realizado na Full Sail University — também em Orlando, Flórida. A WWE produziu quase todos os seus shows desde meados de março no centro de treinamento do WWE Performance Center ou no Full Sail.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a 33ª edição de um dos maiores eventos pay-per-view da WWE.

WWE

A edição de 2019 do SummerSlam aconteceu no domingo, 11 de agosto, na Scotiabank Arena em Toronto, Ontário, Canadá. Depois de quatro anos seguidos no Barclays Center, a vitrine de verão da WWE mudou para o norte. Abaixo, você encontrará tudo o que precisa saber sobre a 32ª edição de um dos maiores eventos pay-per-view da WWE, desde resultados, notícias, recursos, história e muito mais.

Roman Reigns derrotou Brock Lesnar para ganhar o campeonato Universal no SummerSlam. Steve Braband/ESPN

A WWE assumiu o Barclays Center do Brooklyn para o SummerSlam mais uma vez no domingo, 19 de agosto. Abaixo, você encontrará tudo o que precisa saber sobre a 31ª edição de um dos maiores eventos pay-per-view da WWE, desde resultados e muito mais.

História do SummerSlam

O evento principal do SummerSLam 2022 será uma luta entre Roman Reigns e Brock Lesnar. WWE

Aqui estão os resultados do evento principal de todos os pay-per-views do SummerSlam desde 1988.