Resultados DWCS: Temporada 8, Semana 2

O MMA Fighting tem os resultados do DWCS para toda a ação da oitava temporada, segunda semana do UFC Série Contender na terça-feira à noite no UFC APEX em Las Vegas, Nevada.

No evento principal, o canadense Andreas Gustafsson, de 33 anos, e o sueco Pat Pytlik, de 33 anos, se enfrentam em uma luta de pesos médios.

Confira os resultados do DWCS abaixo para Série Contender oitava temporada, segunda semana.

Cartão de luta (ESPN+ às 19h ET)

Andreas Gustafsson x Pat Pytlik

Rizvan Kuniev vs. Hugo Cunha

Cortavious Romious vs. Michael Imperato

Torrez Finney derrotou Cameron Rowston por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Cody Haddon derrotou Billy Brand por finalização (mata-leão) — Round 1, 3:09