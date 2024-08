Resultados DWCS: Temporada 8, Semana 3

O MMA Fighting tem os resultados do DWCS para toda a ação da oitava temporada, terceira semana do UFC Série Contender na terça-feira à noite no UFC APEX em Las Vegas, Nevada.

No evento principal, o russo Andrey Pulyaev, de 26 anos, e o americano Liam Anderson, de 29 anos, se enfrentam em uma disputa de peso médio.

Confira os resultados do DWCS abaixo para Série Contender oitava temporada, terceira semana.

Carta de Luta

Andrey Pulyaev contra Liam Anderson

Bogdan Grad vs. Michael Aswell

Marco Túlio vs. Matthieu Duclos

Malcolm Wellmaker derrotou Adam Bramhald por nocaute — Round 1, 2:29

Nick Piccininni derrotou Jack Duffy por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)