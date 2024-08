Revelada a causa da morte do campeão do Super Bowl Jacoby Jones

Jacoby Jones ‘ a causa da morte foi revelada… TMZ Esportes soube que o campeão do Super Bowl morreu de doença cardiovascular hipertensiva.

Como nós relatado anteriormente Jones foi encontrado morto em sua casa em Nova Orleans em 14 de julho… e sua família, amigos e ex-companheiros de equipe da NFL ficaram de coração partido com a perda repentina.

“Meu irmão, sua falta realmente será sentida”, Hall of Fame Ray Lewis recebido logo após o falecimento de seu companheiro de equipe dos Ravens.

“Eles não aguentam as memórias e o trabalho árduo que você coloca dentro e fora do campo de futebol. Você sempre retribuiu e sempre foi um pilar na comunidade, um Ravens para a vida toda. Amo você, JJ”

Jones – um ex-recebedor do Lane College – foi escolhido na terceira rodada do Draft da NFL de 2007 e jogou cinco temporadas com o Houston Texans.