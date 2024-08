Revelada a causa da morte do filho da estrela de ‘RHOC’ Lauri Peterson, Josh Waring

O Departamento de Xerife-Coroner do Condado de Orange, na Califórnia, disse ao TMZ … o falecido filho da personalidade Bravo morreu dos efeitos combinados de fentanil, metanfetamina e olanzapina – com a morte oficialmente considerada “acidental”.

Lauri sugeriu que as drogas podem ter influenciado a morte de Josh quando ela divulgou seu falecimento no Instagram em abril.

Como o TMZ relatou anteriormente … LP compartilhou com seus seguidores que seu filho morreu no domingo de Páscoa, depois de lutar contra o vício, “todos os dias durante a maior parte de sua vida adulta”.

Ela continuou… “Mesmo durante as dificuldades da idade adulta, Josh continuou a manter seu senso de humor, continuou a ser otimista, continuou a ser gentil com os outros, defendeu aqueles que não conseguiam se defender e continuou a amar tanto sua família! “

No Dia das Mães, Lauri refletiu sobre as dificuldades de Josh no Instagram, dizendo a seus seguidores que gostaria que as coisas tivessem sido mais fáceis para seu filho.