Revelada a encantadora causa da morte do rapper

O Gabinete do Examinador Médico do Condado de Dallas nos disse que a estrela nascida no Texas, Enchanting, teve uma overdose de oxicodona e benzodiazepínicos. A oxicodona é o opioide sintético e os benzodiazepínicos são uma classe de depressores – comumente comercializados como marcas que incluem Valium, Xanax e Klonopin.