Rice, do Chiefs, diz que Mahomes o apoia em meio a problemas legais

ST. JOSEPH, Missouri — O wide receiver do Kansas City Chiefs, Rashee Rice, disse que Patrick Mahomes tem sido um companheiro de equipe que o apoiou em seus problemas legais neste ano.

“Ele tem sido muito importante”, disse Rice, que respondeu perguntas pela primeira vez no campo de treinamento dos Chiefs. “Ele está lá para mim sempre que preciso dele dentro ou fora do campo. Ele está a apenas uma ligação de distância, e ele sempre vai atender minha ligação, então eu o contratei.”

Rice está enfrentando uma acusação de agressão agravada, uma acusação de colisão envolvendo lesão corporal grave e seis acusações de colisão envolvendo lesão por seu envolvimento em um acidente de carro em Dallas em março. A polícia disse que Rice estava indo a uma velocidade de 119 mph em uma rodovia de Dallas antes de causar um acidente que deixou pelo menos sete pessoas feridas.

Rice também é suspeito de uma agressão em uma boate de Dallas, de acordo com o The Dallas Morning News. Nenhuma acusação foi registrada.

Rice desviou de perguntas sobre seu status legal, dizendo: “Ainda é um processo legal, e minha equipe está cuidando disso”.

“O principal para mim é ser capaz de ser a melhor pessoa que eu posso ser para o meu time, para que todos possamos nos unir e dominar”, disse Rice. “Só continuar a me cercar de pessoas que eu quero ser como e só continuar a me cercar de pessoas que me permitem crescer.”

Rice liderou os wide receivers do Kansas City na temporada passada como novato com 79 recepções para 938 jardas e sete touchdowns. Os Chiefs adicionaram dois wide receivers rápidos, o agente livre Marquise Brown e a escolha de primeira rodada do draft Xavier Worthy, na offseason.

“Estamos eletrizantes”, disse Rice. “Estamos ansiosos para fazer um show.

“Sinto que nossa química vai continuar a crescer. Sinto que ela vem crescendo durante a offseason e também durante este acampamento agora, e tudo o que esperamos é continuar a crescer e melhorar, seja na pré-temporada, na temporada regular ou até mesmo nos playoffs.”